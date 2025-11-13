P. Nagy László a labdarúgó NB I-ben csak a Tatabánya futballistájaként szerepelt. Az egykori kiváló középpályás tizennégy éven keresztül volt a Tatabányai Bányász SC aktív játékosa, későbbiekben vezetőedzőként is irányította szeretett csapatát.

A Tatabánya legendája, P. Nagy László 70 éves lett

Fotó: kemma.hu

P. Nagy László 1955. november 13-án született a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Prügyön. Tokajon kezdett el futballozni, majd 1976-ban igazolt a Tatabányához, a klubnál töltött 14 éve alatt pedig 359 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken 59 gólt szerzett. A remek középpályás legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy tagja lehetett a Real Madridot legyőző tatabányai együttesnek, amely 1981 szeptemberében, az UEFA-kupa első fordulójában 2-1-re nyert a spanyol gigász ellen.

Ez nekünk is életünk mérkőzése volt, nem csak a város, az egész megye felbolydult a meccs miatt”

– emlékezett vissza a legendás találkozóra a korábbi futballista.

A magyar olimpiai válogatottban is megfordult P. Nagy László (becenevén Pöci bá) 1990-ben vonult vissza az aktív labdarúgástól, az élvonalban kizárólag a Tatabánya színeiben lépett pályára. Szeretett klubját később edzőként is szolgálta, jelenleg az egyesület utánpótlásának egyik meghatározó szakembereként tevékenykedik.

