Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Teljes pánikban a rettegő Zelenszkij – ez már a vég kezdete?

Fordulat

Nem kerülhet pólóra és bögrére Orbán Viktor ATV-s firkája – vagy mégis?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön lett 70 éves P. Nagy László. A Tatabánya egykori futballistája tizennégy éven keresztül szolgálta játékosként szeretett klubját, amellyel még a Real Madrid elleni győzelemnek is a részese lehetett.

P. Nagy László a labdarúgó NB I-ben csak a Tatabánya futballistájaként szerepelt. Az egykori kiváló középpályás tizennégy éven keresztül volt a Tatabányai Bányász SC aktív játékosa, későbbiekben vezetőedzőként is irányította szeretett csapatát.

A Tatabánya legendája, P. Nagy László 70 éves lett
A Tatabánya legendája, P. Nagy László 70 éves lett
Fotó: kemma.hu

A Tatabánya korábbi játékosa, P. Nagy László 70 éves

P. Nagy László 1955. november 13-án született a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Prügyön. Tokajon kezdett el futballozni, majd 1976-ban igazolt a Tatabányához, a klubnál töltött 14 éve alatt pedig 359 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ezeken 59 gólt szerzett. A remek középpályás legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy tagja lehetett a Real Madridot legyőző tatabányai együttesnek, amely 1981 szeptemberében, az UEFA-kupa első fordulójában 2-1-re nyert a spanyol gigász ellen.

Ez nekünk is életünk mérkőzése volt, nem csak a város, az egész megye felbolydult a meccs miatt” 

emlékezett vissza a legendás találkozóra a korábbi futballista.

A magyar olimpiai válogatottban is megfordult P. Nagy László (becenevén Pöci bá) 1990-ben vonult vissza az aktív labdarúgástól, az élvonalban kizárólag a Tatabánya színeiben lépett pályára. Szeretett klubját később edzőként is szolgálta, jelenleg az egyesület utánpótlásának egyik meghatározó szakembereként tevékenykedik.

Kapcsolódó cikkek

Real, ManCity, Arsenal? Pánik Liverpoolban, azonnal megemelnék Szoboszlai fizetését
Ez nagyot szólna: így kerülhetne egy csapatba a Messi, Ronaldo, Yamal álomtrió
Szoboszlai ezzel lepte meg Kerkezt a születésnapján Liverpoolban – videó

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!