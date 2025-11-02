Live
A Premier League 10. fordulójának rangadóján a Tottenham Hotspur hazai pályán 1-0-ra kikapott a Chelsea-től. A meccs után a vesztes csapat vezetőedzője, Thomas Frank hiába fogott volna kezet Djed Spence-szel and Micky van de Vennel, mindkét játékosa faképnél hagyta.

A Tottenham a 10. fordulóban hazai pályán fogadta londoni riválisát, a városi rangadót végül Joao Pedro 34. percben szerzett gólja döntötte el. Ezzel a Chelsea feljött az 5. helyre, és pontszámban beérte Thomas Frank együttesét, igaz, a Sunderland egy győzelemmel mindkét csapatot megelőzheti. 

Tottenham Hotspur's Danish head coach Thomas Frank shouts instructions to his players from the touchline during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Chelsea at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on November 1, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Thomas Frank nem tudta győzelemre vezetni a  Tottenhamet a Chelsea ellen
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Thomas Frankot levegőnek nézték a játékosai

A városi rivális elleni vereség alaposan megviselte a Spurs játékosait, különösen Micky van de Vent és Djed Spence-t, akik próbáltak mihamarabb eltűnni a játékoskijáróban. 

A két hátvédhez odament az edzőjük, hogy kezet rázzon velük, azonban a csalódott futballisták még a szemkontaktust is kerülték, és úgy sétáltak tovább, mintha Thomas Frank ott sem lett volna. 

A dán szakember láthatóan nem volt elragadtatva a jelenettől, mert megfordult, és szemrehányóan pillantott rájuk, miközben ők vissza sem néztek az edzőjük felé.

A meccs utáni sajtótájékoztatón Frank már nem mutatta jelét az idegességnek, hanem higgadtan értékelte játékosai reakciót.

Természetesen minden játékos frusztrált. Szeretnének jól szerepelni, nyerni, jól teljesíteni. Értem, miért teszi fel a kérdést, de szerintem ez egy apróság. Mindenki frusztrált ilyenkor” 

– nyilatkozta a Spurs mestere.

Van de Ven dühe különösen érthető, a holland válogatott védő nagyot hibázott, ugyanis a meccset eldöntő gól előtt labdát veszített, majd ezt követően lőtt a kapuba Joao Pedro. A Tottenhamnek ez volt a harmadik veresége a Premier League-ben, a londoni együttes a következő fordulóban a Manchester United ellen játszik rangadót.

