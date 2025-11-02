A Tottenham a 10. fordulóban hazai pályán fogadta londoni riválisát, a városi rangadót végül Joao Pedro 34. percben szerzett gólja döntötte el. Ezzel a Chelsea feljött az 5. helyre, és pontszámban beérte Thomas Frank együttesét, igaz, a Sunderland egy győzelemmel mindkét csapatot megelőzheti.

Thomas Frank nem tudta győzelemre vezetni a Tottenhamet a Chelsea ellen

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Thomas Frankot levegőnek nézték a játékosai

A városi rivális elleni vereség alaposan megviselte a Spurs játékosait, különösen Micky van de Vent és Djed Spence-t, akik próbáltak mihamarabb eltűnni a játékoskijáróban.

A két hátvédhez odament az edzőjük, hogy kezet rázzon velük, azonban a csalódott futballisták még a szemkontaktust is kerülték, és úgy sétáltak tovább, mintha Thomas Frank ott sem lett volna.

A dán szakember láthatóan nem volt elragadtatva a jelenettől, mert megfordult, és szemrehányóan pillantott rájuk, miközben ők vissza sem néztek az edzőjük felé.

WOW. 😮 Djed Spence and Micky van de Ven both walk straight past Thomas Frank at the full time whistle following our defeat to Chelsea… pic.twitter.com/ZeSt4SmaeZ — Spurs Army (@SpursArmyTweets) November 1, 2025

A meccs utáni sajtótájékoztatón Frank már nem mutatta jelét az idegességnek, hanem higgadtan értékelte játékosai reakciót.

Természetesen minden játékos frusztrált. Szeretnének jól szerepelni, nyerni, jól teljesíteni. Értem, miért teszi fel a kérdést, de szerintem ez egy apróság. Mindenki frusztrált ilyenkor”

– nyilatkozta a Spurs mestere.

Van de Ven dühe különösen érthető, a holland válogatott védő nagyot hibázott, ugyanis a meccset eldöntő gól előtt labdát veszített, majd ezt követően lőtt a kapuba Joao Pedro. A Tottenhamnek ez volt a harmadik veresége a Premier League-ben, a londoni együttes a következő fordulóban a Manchester United ellen játszik rangadót.

