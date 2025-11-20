Live
Döntött a jövőjéről a 36 éves világbajnok német focista. Thomas Müller maga jelentette be, hogy a következő szezonban is játszani fog.

A Bayern Münchentől nyáron 17 év után távozott Thomas Müller augusztus óta erősíti az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Vancouver Whitecaps csapatát.

Thomas Müller jól érzi magát Kanadában
Thomas Müller jól érzi magát Kanadában 
Fotó: SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Thomas Müller még nem akar visszavonulni

A német válogatottal 2014-ben világbajnokságot nyert támadó a Kickernek adott interjújában a jövőjével kapcsolatban elmondta, hamarosan egy évvel meghosszabbítja a szerződését, így még jövőre is a kanadai együttesben fog játszani.

„Igen, teljes gőzzel előre” – válaszolta a 131-szeres korábbi német válogatott futballista arra a kérdésre, hogy a következő idényt is a Vancouver Whitecaps csapatánál kezdi-e meg.

A Whitecaps november 23-án, magyar idő szerint vasárnap hajnalban csap össze a Los Angeles FC-vel a Nyugati főcsoport elődöntőjében. A továbbjutó bejut a fináléba, ahonnan már csak egy lépés az MLS nagydöntője.

Müller és csapata így már csak három győzelemre van a végső győzelemtől. A németek legendája pályafutása során eddig 35 trófeát nyert, többek között 13 bajnoki címet a Bayern Münchennel és két Bajnokok Ligáját, de elismerte, hogy sokat jelentene neki, ha az Egyesült Államokban is sikerülne csúcsra érnie.

„Nagyon fontos lenne. Egy új ligába, és egy új országba költöztem, és ha ilyen rövid időn belül meglenne a bajnoki cím, azzal egy kivételes csapatteljesítmény részese lehetnék” – mondta a szerződéshosszabbítás előtt álló klasszis.

