Megrázó videón a szentmártonkátai vonatbaleset, másodperceken múlt 5 ember élete

Megdöbbentő fordulat jön az időjárásban a hétvégén

Meglepő és kínos jelenet játszódott le Madridban Luis Rubiales könyvbemutatóján. A szexuális zaklatásért elítélt korábbi spanyol focielnököt saját nagybátyja támadta meg – tojásokkal.

A „csókbotrányban" szexuális zaklatásért elítélt Rubiales éppen az új, Matar a Rubiales („Öld meg Rubialest”) című könyvét népszerűsítette, amikor a nézők soraiból egy férfi több tojást hajított felé.

Saját nagybátyja dobálta tojással a csókbotrányról elhíresült Luis Rubialest
Saját nagybátyja dobálta tojással a csókbotrányról elhíresült Luis Rubialest 
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az egyik a hátán csattant, egy másikat pedig a kezével próbált elütni. Az elkövetőt a spanyol sajtó Luis Rubén Rubiales néven azonosította — vagyis valóban a bukott sportvezető rokona volt.  

A helyszínen készült felvételeken látható, hogy Rubiales dühösen megindul támadója felé, mielőtt a testőrök visszatartják. A jelenet után azt mondta: 

Nem tudtam, van-e fegyver nála. Szerencsére megállítottak, hiszen ott volt egy várandós nő és két gyerek is. Féltem — de nem érdekel, ha tojással dobnak meg.


A férfit a madridi rendezvényterem előtt vették őrizetbe, de a hatóságok hivatalosan nem erősítették meg a kilétét. A történet tovább mélyíti Rubiales megromlott családi viszonyait: egy másik nagybátyja, Juan Rubiales korábban már keményen bírálta unokaöccsét, „a hatalom, a pénz és a nők megszállottjának” nevezve őt.  

Rubiales a támadás ellenére pozitívan nyilatkozott, sőt diadalmasnak tűnt: 

Erősnek érzem magam, és örülök, ahogy a könyvre reagálnak. Az emberek végre kezdik felismerni, mi az igazi fake news.

A kétes sportvezető –  aki a 2023-as női világbajnoki döntő után erőszakosan megcsókolta a győztes spanyol válogatott csatárát, Jenni Hermosót –  jelenleg fellebbezésre készül a nemrég hozott ítélet ellen. A bíróság 8 395 font pénzbírsággal sújtotta, és távoltartási végzést is elrendelt a játékos védelmében.  

Rubiales egykori karrierje és hírneve a női vb-n történt botrány után omlott össze. Akkori elnöki beszéde miatt, amikor még dacosan kijelentette, hogy „nem mond le”, a spanyol közvélemény szemében végleg elásta a korábbi érdemeit. Most pedig úgy tűnik, hogy még saját családja sem áll mellé az „üldözött” sportvezető által hirdetett önigazoló kampányban.  

