A „csókbotrányban" szexuális zaklatásért elítélt Rubiales éppen az új, Matar a Rubiales („Öld meg Rubialest”) című könyvét népszerűsítette, amikor a nézők soraiból egy férfi több tojást hajított felé.

Saját nagybátyja dobálta tojással a csókbotrányról elhíresült Luis Rubialest

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Megérdemelte a tojászáport Luis Rubiales?

Az egyik a hátán csattant, egy másikat pedig a kezével próbált elütni. Az elkövetőt a spanyol sajtó Luis Rubén Rubiales néven azonosította — vagyis valóban a bukott sportvezető rokona volt.

A helyszínen készült felvételeken látható, hogy Rubiales dühösen megindul támadója felé, mielőtt a testőrök visszatartják. A jelenet után azt mondta:

Nem tudtam, van-e fegyver nála. Szerencsére megállítottak, hiszen ott volt egy várandós nő és két gyerek is. Féltem — de nem érdekel, ha tojással dobnak meg.

Disgraced former Spanish FA President Luis Rubiales was pelted with eggs during the official launch of his book “Matar a Rubiales” today.



The culprit? His uncle, Luis Rubiales. pic.twitter.com/8LSjQCJTgU — Zach Lowy (@ZachLowy) November 13, 2025



A férfit a madridi rendezvényterem előtt vették őrizetbe, de a hatóságok hivatalosan nem erősítették meg a kilétét. A történet tovább mélyíti Rubiales megromlott családi viszonyait: egy másik nagybátyja, Juan Rubiales korábban már keményen bírálta unokaöccsét, „a hatalom, a pénz és a nők megszállottjának” nevezve őt.

Rubiales a támadás ellenére pozitívan nyilatkozott, sőt diadalmasnak tűnt:

Erősnek érzem magam, és örülök, ahogy a könyvre reagálnak. Az emberek végre kezdik felismerni, mi az igazi fake news.

A kétes sportvezető – aki a 2023-as női világbajnoki döntő után erőszakosan megcsókolta a győztes spanyol válogatott csatárát, Jenni Hermosót – jelenleg fellebbezésre készül a nemrég hozott ítélet ellen. A bíróság 8 395 font pénzbírsággal sújtotta, és távoltartási végzést is elrendelt a játékos védelmében.

Rubiales egykori karrierje és hírneve a női vb-n történt botrány után omlott össze. Akkori elnöki beszéde miatt, amikor még dacosan kijelentette, hogy „nem mond le”, a spanyol közvélemény szemében végleg elásta a korábbi érdemeit. Most pedig úgy tűnik, hogy még saját családja sem áll mellé az „üldözött” sportvezető által hirdetett önigazoló kampányban.