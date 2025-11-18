A Deportivo Madryn a rájátszás elődöntőjében 1-0-ra legyőzte a Deportivo Morón együttesét, ezzel bejutott a fináléba. A mérkőzés azonban a dél-amerikaiak temperamentumát ismerve is ritkán látható tömegverekedéssel ért véget, a dulakodó feleket rohamrendőröknek kellett megfékezniük.
Rohamrendőrök fékezték meg a tömegverekedést
A mérkőzést eldöntő gól előtt a játékvezető szabadrúgást ítélt a hazaiak javára, ez pedig nagyon felbőszítette a vendégcsapatot, amely hiába uralta a meccset, végül kikapott, ráadásul emberhátrányba is került a második félidő elején. Az indulatok a lefújást követően szabadultak el teljesen, pillanatok alatt óriási káosz alakult ki.
A két klub futballistái között brutális tömegverekedés robbant ki, egymást ütötték-verték a játékosok, az edzők és a stábtagok, majd rohamrendőrök érkeztek a pályára, akik paprikaspray-vel oszlatták a tömeget.
A vesztes csapat dühöngő labadrúgói keményen nekimentek a pajzzsal védekező rendőröknek,
akiket rugdosni kezdtek, ám amikor túl közel merészkedtek hozzájuk, paprikaspray-t kaptak az arcukba.
A balhéba a szurkolók is bekapcsolódtak, többen fáklyákat gyújtottak a lelátón, egyesek pedig üvegekkel dobálóztak. Akadtak olyan drukkerek, akik a pályán zajló tömegverekedésben is részt vettek, a rendőröknek hosszú időbe telt, mire valamelyest meg tudták fékezni a totális káoszt.
