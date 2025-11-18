Live
Az argentin másodosztályban szereplő Deportivo Madryn hazai pályán 1-0-ra legyőzte riválisát, és továbbra is megvan az esélye rá, hogy feljusson az élvonalba. A mérkőzés azonban nem erről maradt emlékezetes, hanem arról a tömegverekedésről, ami a pályán kirobbant a játékosok között.

A Deportivo Madryn a rájátszás elődöntőjében 1-0-ra legyőzte a Deportivo Morón együttesét, ezzel bejutott a fináléba. A mérkőzés azonban a dél-amerikaiak temperamentumát ismerve is ritkán látható tömegverekedéssel ért véget, a dulakodó feleket rohamrendőröknek kellett megfékezniük.

Fotó: clarin.com

Rohamrendőrök fékezték meg a tömegverekedést

A mérkőzést eldöntő gól előtt a játékvezető szabadrúgást ítélt a hazaiak javára, ez pedig nagyon felbőszítette a vendégcsapatot, amely hiába uralta a meccset, végül kikapott, ráadásul emberhátrányba is került a második félidő elején. Az indulatok a lefújást követően szabadultak el teljesen, pillanatok alatt óriási káosz alakult ki. 

A két klub futballistái között brutális tömegverekedés robbant ki, egymást ütötték-verték a játékosok, az edzők és a stábtagok, majd rohamrendőrök érkeztek a pályára, akik paprikaspray-vel oszlatták a tömeget.

A vesztes csapat dühöngő labadrúgói keményen nekimentek a pajzzsal védekező rendőröknek, 

akiket rugdosni kezdtek, ám amikor túl közel merészkedtek hozzájuk, paprikaspray-t kaptak az arcukba.

A balhéba a szurkolók is bekapcsolódtak, többen fáklyákat gyújtottak a lelátón, egyesek pedig üvegekkel dobálóztak. Akadtak olyan drukkerek, akik a pályán zajló tömegverekedésben is részt vettek, a rendőröknek hosszú időbe telt, mire valamelyest meg tudták fékezni a totális káoszt.

