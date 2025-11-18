A Deportivo Madryn a rájátszás elődöntőjében 1-0-ra legyőzte a Deportivo Morón együttesét, ezzel bejutott a fináléba. A mérkőzés azonban a dél-amerikaiak temperamentumát ismerve is ritkán látható tömegverekedéssel ért véget, a dulakodó feleket rohamrendőröknek kellett megfékezniük.

Brutális tömegverekedésbe fulladt az argentin meccs

Fotó: clarin.com

Rohamrendőrök fékezték meg a tömegverekedést

A mérkőzést eldöntő gól előtt a játékvezető szabadrúgást ítélt a hazaiak javára, ez pedig nagyon felbőszítette a vendégcsapatot, amely hiába uralta a meccset, végül kikapott, ráadásul emberhátrányba is került a második félidő elején. Az indulatok a lefújást követően szabadultak el teljesen, pillanatok alatt óriási káosz alakult ki.

A két klub futballistái között brutális tömegverekedés robbant ki, egymást ütötték-verték a játékosok, az edzők és a stábtagok, majd rohamrendőrök érkeztek a pályára, akik paprikaspray-vel oszlatták a tömeget.

Meanwhile in Argentina 🇦🇷 16.11.2025



Deportivo Madryn vs Deportivo Morón pic.twitter.com/m4ejzj5Vfb — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 17, 2025

A vesztes csapat dühöngő labadrúgói keményen nekimentek a pajzzsal védekező rendőröknek,

akiket rugdosni kezdtek, ám amikor túl közel merészkedtek hozzájuk, paprikaspray-t kaptak az arcukba.

A balhéba a szurkolók is bekapcsolódtak, többen fáklyákat gyújtottak a lelátón, egyesek pedig üvegekkel dobálóztak. Akadtak olyan drukkerek, akik a pályán zajló tömegverekedésben is részt vettek, a rendőröknek hosszú időbe telt, mire valamelyest meg tudták fékezni a totális káoszt.

