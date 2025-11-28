Dél-Amerikában gyakran előfordul, hogy tömegverekedés robban ki egy futballmeccsen, de az még arrafelé is ritkán történik meg, hogy 17 embert kelljen kiállítania a bírónak. A CDT Real Oruro és a Blooming összecsapásán azonban kivételesen nagy botrány tört ki, a balhézó feleket a rendőrök próbálták megfékezni, akik még könnygázt is bevetettek.

Hatalmas tömegverekedés robbant ki a bolíviai kupameccsen

Fotó: idman.biz/en/news/football/

Brutális tömegverekedés, 17 kiállítás – döbbenetes káosz a bolíviai kupameccsen

A 2-2-es döntetlennel véget ért negyeddöntő – melyet követően a Blooming csapata jutott tovább – sokáig emlékezetes marad, ugyanis a lefújást követően totálisan elszabadultak az indulatok, a két csapat játékosai durván egymásnak estek. A dulakodásba stábtagok és edzők is bekapcsolódtak, majd a stadionban jelenlévő rendőröknek kellett közbelépniük, akik könnygázzal oszlatták szét a tömeget. A pályán hihetetlen káosz alakult ki, összesen 20 rendőrtisztre volt szükség a balhé megfékezéséhez, majd Mauricio Soria, a Blooming edzője bevitte játékosait az öltözőbe, hogy lenyugtassa őket.

A játékvezető összesen 17 piros lapot osztott ki,

a Blooming csapatából 7 játékos, míg a Real Oruro együtteséből 4 futballista jutott a kiállítás sorsára, rajtuk kívül mindkét klub stábjából is kaptak büntetést jónéhányan.

A tömegverekedés következtében a Real Oruro edzőjét, Marcelo Robledót kórházba kellett szállítani, ahol vérrögöt diagnosztizáltak a fejében, míg a Blooming egyik alkalmazottja, Cristian Mendez többszörös arccsonttörést szenvedett.

