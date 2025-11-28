A Ferencváros megőrizte veretlenségét az Európa-liga alapszakaszában, a magyar bajnok 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként, és öt fordulót követően is közvetlen továbbjutásra áll.
Jhon Duran piros lapja miatt őrjöngenek a törökök, és a magyar sajtóra mutogatnak
A mérkőzés második félidejében Varga Barnabás szerzett vezetést, majd Talisca nem sokkal később egyenlített, a hosszabbításban pedig emberhátrányba került a Fenerbahce, miután Jhon Duran a fejével megkoccintotta Toon Raemaekerst. A török sajtó természetesen nem ment el szó nélkül a piros lap mellett – pedig szándékosság azért volt a mozdulatban –, a Türkiye Today oldal a játékvezető döntését kifogásolta, ugyanis a lap szerint alig volt kontakt a két játékos között, ezért a kolumbiai csatárt nem kellett volna kiállítani. A portál azt is felemlegette, hogy az előző fordulóban, a Fenerbahce Plzen elleni, idegenbeli találkozóján is igazságtalan döntéssel sújtották az isztambuli klubot – akkor is Duran volt a szenvedő fél, aki nem kapott meg egy szerintük jogos 11-est.
A közösségi oldalakat is ellepték a felháborodott kommentek, rengetegen métatlankodtak a kiállítás miatt,
a Fenerbahce pedig állítólag panaszt készül majd tenni az UEFA-nál.
A törökök a meccset követően a magyar sajtóval foglalkoztak, és az Origo Sporton megjelent cikkből is idéztek, kiemelve azt a részt, miszerint a fanatikus hazai szurkolók által csapott zaj fájdalmasan hangos volt, de az isztambuli pokolban így is pontot szerzett a hősiesen küzdő Fradi.
A Fenerbahcénél hiába hőbörögnek, a mérkőzést nem tudták megnyerni, a magyar bajnok Törökországban is bravúrosan játszott és megérdemelten szerzett pontot.
A Ferencváros öt fordulót követően a tabella 6. helyén áll, ami jelen állás szerint egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást jelent, míg az isztambuli klub a csupán rájátszást érő, 20. pozícióban található. A következő körben a Fradi a skót Glasgow Rangerst fogadja, míg a Fener a norvég Brann Bergen otthonába látogat.
Kapcsolódó cikkek
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!