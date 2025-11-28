A Ferencváros megőrizte veretlenségét az Európa-liga alapszakaszában, a magyar bajnok 1-1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce vendégeként, és öt fordulót követően is közvetlen továbbjutásra áll.

A Fradi a török sztárcsapat ellen is bravúrt ért el az Európa-ligában

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Jhon Duran piros lapja miatt őrjöngenek a törökök, és a magyar sajtóra mutogatnak

A mérkőzés második félidejében Varga Barnabás szerzett vezetést, majd Talisca nem sokkal később egyenlített, a hosszabbításban pedig emberhátrányba került a Fenerbahce, miután Jhon Duran a fejével megkoccintotta Toon Raemaekerst. A török sajtó természetesen nem ment el szó nélkül a piros lap mellett – pedig szándékosság azért volt a mozdulatban –, a Türkiye Today oldal a játékvezető döntését kifogásolta, ugyanis a lap szerint alig volt kontakt a két játékos között, ezért a kolumbiai csatárt nem kellett volna kiállítani. A portál azt is felemlegette, hogy az előző fordulóban, a Fenerbahce Plzen elleni, idegenbeli találkozóján is igazságtalan döntéssel sújtották az isztambuli klubot – akkor is Duran volt a szenvedő fél, aki nem kapott meg egy szerintük jogos 11-est.

A közösségi oldalakat is ellepték a felháborodott kommentek, rengetegen métatlankodtak a kiállítás miatt,

a Fenerbahce pedig állítólag panaszt készül majd tenni az UEFA-nál.

Jhon Duran kiállítása miatt hőbörögnek a törökök

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A törökök a meccset követően a magyar sajtóval foglalkoztak, és az Origo Sporton megjelent cikkből is idéztek, kiemelve azt a részt, miszerint a fanatikus hazai szurkolók által csapott zaj fájdalmasan hangos volt, de az isztambuli pokolban így is pontot szerzett a hősiesen küzdő Fradi.

A Fenerbahcénél hiába hőbörögnek, a mérkőzést nem tudták megnyerni, a magyar bajnok Törökországban is bravúrosan játszott és megérdemelten szerzett pontot.

A Ferencváros öt fordulót követően a tabella 6. helyén áll, ami jelen állás szerint egyenes ági nyolcaddöntőbe jutást jelent, míg az isztambuli klub a csupán rájátszást érő, 20. pozícióban található. A következő körben a Fradi a skót Glasgow Rangerst fogadja, míg a Fener a norvég Brann Bergen otthonába látogat.

Kapcsolódó cikkek