A meccs után aztán a 20 éves szupertehetség, Tóth Alex nemcsak a feszült hajráról beszélt, hanem kommentálta az utóbbi napok átigazolási híreit is.
Amelyek szerint a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen, az RB Leipzig és a Juventus is figyeli a Ferencváros magyar válogatott középpályását.
Tóth Alex: Jól hangzanak ezek a nevek, de...
A brit Anfield Watch szerint a Liverpool már zöld jelzést kapott a megszerzésére, a Sky Sports Germany pedig arról számolt be, hogy a Juventus és több Bundesliga-óriás – köztük a Bayern München, a Dortmund, a Leverkusen és a Leipzig – is élénken érdeklődik Tóth iránt.
A Ferencváros kiválósága természetesen olvasta a róla írt cikkeket: „Láttam én is, de nem szabad foglalkozni vele. A saját dolgomra kell figyelnem, arra, hogy a pályán minden rendben legyen. Próbálok a hétköznapokban is minél keményebben dolgozni, és nem figyelni a külső zajokra.”
A játékos azonban próbál a földön maradni: „Jól hangzanak ezek a nevek, de szerintem ezek még csak szóbeszédek. Nekem most az a dolgom, hogy focizzak, és a saját munkámat rendben elvégezzem.”
A szurkolók természetesen rendkívül kíváncsiak, hogy meddig marad a Fradiban, de Tóth egyelőre nem gondolkodik a távozáson.
Nincs ilyen a fejemben. Most élvezem, hogy itt játszhatok, heti két meccsünk van, jó ritmusban vagyunk.
Tóth szerződése 2026 nyarán jár le, a Transfermarkt szerint 5 millió euró az értéke, amivel ő az NB I legdrágább labdarúgója.
Végig higgadt maradt az isztambuli pokolban
A Fenerbahce elleni találkozót is örömmel élte meg: „Jó eredményt értünk el, nagyon élveztem a mai meccset is.”
Tóth Alexre a Ferencvárosnak még igencsak szüksége van, hogy olyan nagyszerű eredményeket tudjon elérni, mint csütörtökön Isztambulban. A meccs utolsó perceiben kissé elszabadultak az indulatok, a hazai közönség próbálta belehajszolni a spanyol bírót abba, hogy mondjuk egy megítélt büntetővel győzelemre segítse a Fenert. Ez azonban nem következett be.
„Én végig higgadt maradtam. Ilyenkor sokan elveszítik a fejüket, de szerencsére én tudtam uralkodni magamon” – mesélte, mit élt át a lefújás előtt.
Ami tény: a Ferencváros öt forduló után veretlen, tizenegy ponttal a 36 csapatos alapszakasz tabellájának hatodik helyén áll, és már nemcsak a továbbjutás, hanem az azonnali nyolc közé kerülés is reális álom lehet.
Miért ne? Meg lehet csinálni
– mondta határozottan a középpályás.
Tóth Alex szerint a nemzetközi forma átmentése a magyar bajnokságba továbbra is kihívás a csapat számára, de bízik benne, hogy ez most sikerülhet: „Remélem, tudunk váltani egy fokozatot, mert most már az NB I-ben is szükségünk van rá. A Puskás Akadémia elleni meccs nagy feladat lesz, de készek vagyunk a kihívás teljesítésére.”
- Még több cikk