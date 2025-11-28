Live
A Ferencváros újabb remek eredményt ért el az Európa-ligában, miután Isztambulban 1-1-re végzett a Fenerbahcéval. Tóth Alex a 60. percben lépett pályára, így átélhetett két gólt, egy hazai kiállítást, illetve az utolsó perc puskaporos izgalmait.

A meccs után aztán a 20 éves szupertehetség, Tóth Alex nemcsak a feszült hajráról beszélt, hanem kommentálta az utóbbi napok átigazolási híreit is.

Isztambul, 2025. november 27. Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga barnabás a Ferencváros tagjai a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fenerbahce mérkőzés végén Isztambulban a Sükrü Saracoglu stadionban 2025. november 27-én. A Ferencváros csapata 1-1-es döntetlent ért el. MTI/Koszticsák Szilárd
A Ferencváros magyar válogatottjai (Dibusz Dénes, Tóth Alex, Varga Barnabás) remekeltek Isztambulban
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Amelyek szerint a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen, az RB Leipzig és a Juventus is figyeli a Ferencváros magyar válogatott középpályását.

Tóth Alex: Jól hangzanak ezek a nevek, de...

A brit Anfield Watch szerint a Liverpool már zöld jelzést kapott a megszerzésére, a Sky Sports Germany pedig arról számolt be, hogy a Juventus és több Bundesliga-óriás – köztük a Bayern München, a Dortmund, a Leverkusen és a Leipzig – is élénken érdeklődik Tóth iránt.

A Ferencváros kiválósága természetesen olvasta a róla írt cikkeket: „Láttam én is, de nem szabad foglalkozni vele. A saját dolgomra kell figyelnem, arra, hogy a pályán minden rendben legyen. Próbálok a hétköznapokban is minél keményebben dolgozni, és nem figyelni a külső zajokra.”

A játékos azonban próbál a földön maradni: „Jól hangzanak ezek a nevek, de szerintem ezek még csak szóbeszédek. Nekem most az a dolgom, hogy focizzak, és a saját munkámat rendben elvégezzem.”

A szurkolók természetesen rendkívül kíváncsiak, hogy meddig marad a Fradiban, de Tóth egyelőre nem gondolkodik a távozáson.

Nincs ilyen a fejemben. Most élvezem, hogy itt játszhatok, heti két meccsünk van, jó ritmusban vagyunk.

Tóth szerződése 2026 nyarán jár le, a Transfermarkt szerint 5 millió euró az értéke, amivel ő az NB I legdrágább labdarúgója.

Végig higgadt maradt az isztambuli pokolban

A Fenerbahce elleni találkozót is örömmel élte meg: „Jó eredményt értünk el, nagyon élveztem a mai meccset is.”

Tóth Alexre a Ferencvárosnak még igencsak szüksége van, hogy olyan nagyszerű eredményeket tudjon elérni, mint csütörtökön Isztambulban. A meccs utolsó perceiben kissé elszabadultak az indulatok, a hazai közönség próbálta belehajszolni a spanyol bírót abba, hogy mondjuk egy megítélt büntetővel győzelemre segítse a Fenert. Ez azonban nem következett be.

ISTANBUL, TURKIYE - NOVEMBER 27: Anderson Talisca (C) of Fenerbahce in action against Alex Toth (64) during the UEFA Europa League week 5 match between Fenerbahce and Ferencvaros at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye on November 27, 2025. Ali Atmaca / Anadolu (Photo by ALI ATMACA / Anadolu via AFP)
Tóth Alex (j) a 60. percben állt be
Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

„Én végig higgadt maradtam. Ilyenkor sokan elveszítik a fejüket, de szerencsére én tudtam uralkodni magamon” – mesélte, mit élt át a lefújás előtt.

Ami tény: a Ferencváros öt forduló után veretlen, tizenegy ponttal a 36 csapatos alapszakasz tabellájának hatodik helyén áll, és már nemcsak a továbbjutás, hanem az azonnali nyolc közé kerülés is reális álom lehet. 

Miért ne? Meg lehet csinálni

– mondta határozottan a középpályás.

Tóth Alex szerint a nemzetközi forma átmentése a magyar bajnokságba továbbra is kihívás a csapat számára, de bízik benne, hogy ez most sikerülhet: „Remélem, tudunk váltani egy fokozatot, mert most már az NB I-ben is szükségünk van rá. A Puskás Akadémia elleni meccs nagy feladat lesz, de készek vagyunk a kihívás teljesítésére.”

