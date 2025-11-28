A meccs után aztán a 20 éves szupertehetség, Tóth Alex nemcsak a feszült hajráról beszélt, hanem kommentálta az utóbbi napok átigazolási híreit is.

A Ferencváros magyar válogatottjai (Dibusz Dénes, Tóth Alex, Varga Barnabás) remekeltek Isztambulban

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Amelyek szerint a Liverpool, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen, az RB Leipzig és a Juventus is figyeli a Ferencváros magyar válogatott középpályását.

Tóth Alex: Jól hangzanak ezek a nevek, de...

A brit Anfield Watch szerint a Liverpool már zöld jelzést kapott a megszerzésére, a Sky Sports Germany pedig arról számolt be, hogy a Juventus és több Bundesliga-óriás – köztük a Bayern München, a Dortmund, a Leverkusen és a Leipzig – is élénken érdeklődik Tóth iránt.

A Ferencváros kiválósága természetesen olvasta a róla írt cikkeket: „Láttam én is, de nem szabad foglalkozni vele. A saját dolgomra kell figyelnem, arra, hogy a pályán minden rendben legyen. Próbálok a hétköznapokban is minél keményebben dolgozni, és nem figyelni a külső zajokra.”

🚨🆕 #Ferencváros 🇭🇺

Ferencváros midfielder Alex Toth is attracting major interest!



⚔️ Leipzig & Leverkusen lead the race, with Juventus joining in.



👀 Bayern Munich & Dortmund also monitoring at a lower level. pic.twitter.com/AupP8sUoRl — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 26, 2025

A játékos azonban próbál a földön maradni: „Jól hangzanak ezek a nevek, de szerintem ezek még csak szóbeszédek. Nekem most az a dolgom, hogy focizzak, és a saját munkámat rendben elvégezzem.”

A szurkolók természetesen rendkívül kíváncsiak, hogy meddig marad a Fradiban, de Tóth egyelőre nem gondolkodik a távozáson.

Nincs ilyen a fejemben. Most élvezem, hogy itt játszhatok, heti két meccsünk van, jó ritmusban vagyunk.

Tóth szerződése 2026 nyarán jár le, a Transfermarkt szerint 5 millió euró az értéke, amivel ő az NB I legdrágább labdarúgója.

Végig higgadt maradt az isztambuli pokolban

A Fenerbahce elleni találkozót is örömmel élte meg: „Jó eredményt értünk el, nagyon élveztem a mai meccset is.”

Tóth Alexre a Ferencvárosnak még igencsak szüksége van, hogy olyan nagyszerű eredményeket tudjon elérni, mint csütörtökön Isztambulban. A meccs utolsó perceiben kissé elszabadultak az indulatok, a hazai közönség próbálta belehajszolni a spanyol bírót abba, hogy mondjuk egy megítélt büntetővel győzelemre segítse a Fenert. Ez azonban nem következett be.

Tóth Alex (j) a 60. percben állt be

Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

„Én végig higgadt maradtam. Ilyenkor sokan elveszítik a fejüket, de szerencsére én tudtam uralkodni magamon” – mesélte, mit élt át a lefújás előtt.