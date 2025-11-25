A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

A történet előzménye, hogy a Sky Sports Germany néhány nappal ezelőtt arról számolt be: Tóth Alex iránt több európai topklub – köztük több Bundesliga-együttes és az olasz Juventus – is komoly érdeklődést mutat, és a Ferencváros mintegy 15 millió euróért (kb. 5,7 milliárd forint) lenne nyitott a tárgyalásra.

A válogatott után a Liverpoolban is egymás mellé kerülhet Szoboszlai Dominik és Tóth Alex

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Most az Anfield Watch azt írja: a Liverpool számára ez az összeg nem számítana jelentős tételnek, különösen, ha Tóth valóban képes lehet Szoboszlai Dominik fejlődési ívét követni. A cikket az Angliában élő magyar újságíró, Bocsák Bence írta, kiemelve: a liverpooliak figyelmét természetes módon felkelti minden olyan játékos, akit a médiában „az új Szoboszlai” jelzővel illetnek. A szerző hozzátette, Tóth egy erőtől duzzadó, dinamikus középpályás, aki védekezésben és támadásban egyaránt megbízhatóan használható. A párharcokban kifejezetten kemény, és végig hatalmas lendülettel dolgozik a pályán.

Tóth Alex eladása új rekordot jelentene

Tóth Alex a Robbie Keane vezette Ferencváros egyik kulcsjátékosa, 54 tétmeccsen eddig 15 gólpasszt és 4 gólt jegyzett a klub színeiben, és Marco Rossi válogatottjának is stabil tagja. A Transfermarkt októberi frissítése óta ő az NB I legértékesebb játékosa.

A Fradi számára a 15 millió eurós eladás történelmi rekordot jelentene, mivel korábban ifj. Lisztes Krisztián 6 millió eurós átigazolási díja számított csúcsnak.

A játékos iránt tehát immár német, olasz és angol élklubok is érdeklődnek, így a téli átigazolási időszak egyik kiemelt magyar témájává vált Tóth Alex jövője.