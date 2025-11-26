Live
Zelenszkij miatt nem lesz béke? Három ponton is „hisztizett” a tárgyalóasztalnál

Sport

Szavazzon: mi legyen a Liverpool által is kiszemelt Fradi-sztár sorsa?

Tóth Alex átigazolási ügyében a liverpooli Anfield Watch robbantotta a bombát, ugyanis arról írnak, hogy a Liverpool zöld jelzést kapott a Ferencváros 20 éves középpályásának megszerzésére. Tóth Alex iránt több topligás csapat is érdeklődik.

Kedden írtunk arról, hogy Tóth Alex iránt egyre több európai topklub – köztük több Bundesliga-együttes és az olasz Juventus – is komoly érdeklődést mutat, és az sem kizárt, hogy a Ferencváros 15 millió eurót is kaphat a szupertehetségért.

Tóth Alex hamarosan klubot válthat
Tóth Alex hamarosan klubot válthat
Fotó: Csudai Sándor

Tóth Alex átigazolási rekordot is dönthet

Az Anfield Watch arról írt, hogy a Liverpool számára ez az összeg nem számítana jelentős tételnek, különösen, ha Tóth valóban képes lehet Szoboszlai Dominik fejlődési ívét követni.

Szavazzon, ön szerint hol folytassa pályafutását Tóth Alex?

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Hová igazoljon Tóth Alex?

Tóth Alex a Robbie Keane vezette Ferencváros egyik kulcsjátékosa, 54 tétmeccsen eddig 15 gólpasszt és 4 gólt jegyzett a klub színeiben, és Marco Rossi válogatottjának is stabil tagja. A Transfermarkt októberi frissítése óta ő az NB I legértékesebb játékosa.

A Fradi számára a 15 millió eurós eladás történelmi rekordot jelentene.

Eldőlt a szavazás: legyen Szoboszlai a Liverpool csapatkapitánya! 

 

