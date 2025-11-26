Szavazzon: mi legyen a Liverpool által is kiszemelt Fradi-sztár sorsa?

Kedden írtunk arról, hogy Tóth Alex iránt egyre több európai topklub – köztük több Bundesliga-együttes és az olasz Juventus – is komoly érdeklődést mutat, és az sem kizárt, hogy a Ferencváros 15 millió eurót is kaphat a szupertehetségért.
Tóth Alex átigazolási rekordot is dönthet
Az Anfield Watch arról írt, hogy a Liverpool számára ez az összeg nem számítana jelentős tételnek, különösen, ha Tóth valóban képes lehet Szoboszlai Dominik fejlődési ívét követni.
Tóth Alex a Robbie Keane vezette Ferencváros egyik kulcsjátékosa, 54 tétmeccsen eddig 15 gólpasszt és 4 gólt jegyzett a klub színeiben, és Marco Rossi válogatottjának is stabil tagja. A Transfermarkt októberi frissítése óta ő az NB I legértékesebb játékosa.
A Fradi számára a 15 millió eurós eladás történelmi rekordot jelentene.
