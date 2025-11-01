Live
Az angol másodosztályú Blackburn Rovers 2-0-ra nyert a Leicester City ellen idegenben, ezzel sorozatban második győzelmét aratta. A sikerből a magyar válogatott Tóth Balázs szenzációs védésekkel vette ki a részét.

Korábbi Premier League-győztesek csatáját rendezték az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, ahol a 2016-os bajnok Leicester City fogadta az első osztályban 1994-ben diadalmaskodó Blackburn Roverst. A vendégek kapuját ezúttal is Tóth Balázs védte, akit a szurkolók az előző hónap legjobb játékosának választottak

Tóth Balázs elképesztő védést mutatott be a Leicester City ellen
Fotó: X/Blackburn Rovers

A Blackburn góljait az izlandi Andri Gudjohnsen szerezte, aki azt követően, hogy múlt hétvégén megszerezte első találatát Valerien Ismael csapatában, az első és a második félidőben is eredményes tudott lenni.

Tóth Balázs hatalmasat védett 

Az első félidőben Tóth Balázsnak nem sok védenivalója volt, a fordulás után azonban komoly bravúrt kellett bemutatnia. Az 54. percben Mavididi került ziccerbe, és teljesen üresen lőhetett az ötösről, ám a magyar kapus blokkolta a közeli lövést. Tóth bravúrja mellett a Blackburn sem ment el szó nélkül, a klub a közösségi oldalán a következőt írta: „Micsoda védés”.

A kimaradt lehetőség megbosszulta magát, ugyanis szinte azonnal megduplázta a Rovers az előnyét, amit a lefújásig már nem adott el. 

A Blackburn szezonbeli harmadik győzelmét aratta idegenben, és külön kiemelendő, hogy Tóth Balázs kapuja mindannyiszor érintetlen maradt. 

A kiesés elől menekülő, jelenleg 20. Blackburn – amely fennállása során először nyert Leicesterben sorozatban harmadszor – szombati sikerével kissé fellélegezhetett, ugyanis négy pontra távolodott a kiesőzónától, ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott, mint a riválisai. A Leicester a 14. helyen áll 24 csapatos Championshipben.

