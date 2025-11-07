Valérien Ismaël vezetőedző csütörtökön azt nyilatkozta a klub honlapján, hogy a magyar futballista térdsérülés miatt legalább három hónapig nem játszhat. Lucza Gábor, a World in Motion menedzseriroda munkatársa pénteken az m4sport.hu-nak elmondta, Tóth Balázst porcleválás miatt Londonban már meg is műtötték, és a beavatkozást végző orvos szerint jóval hamarabb visszatérhet a pályára.

Tóth Balázs ilyen kőkemény szituációkba kerül az angol másodosztályban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Lucza kifejtette: szerda este még úgy volt, hogy a jövő hét elején Manchesterben kerül sor az operációra, a Blackburn viszont minden követ megmozgatott, így végül csütörtökön késő délután a fővárosban megtörtént a beavatkozás. Ismaël még ezt megelőzően adta az interjút, ezért jósolhatott három hónapos kihagyást, ráadásul neki is volt egy hasonló sérülése, azzal a különbséggel, hogy az ő esetében vissza kellett varrni a porcot, és az valóban ennyi kényszerpihenővel jár.

Tóth Balázs hamarosan visszatérhet?

Tóth Balázs esetében azonban más a helyzet, neki „csak” kivették a porcot és megtisztították az ott lévő területet. Az orvos szerint nagyon jól sikerült az operáció. Azt mondta, az átlagos felépülési idő nagyjából hat hét, sőt, ha minden jól megy, ebből lehet négy hét, de komplikáció esetén is maximum nyolc hét kihagyás várhat a kapusra, ami sokkal jobb hír az előzetesen jósolt 12 héthez képest.

Ha optimisták vagyunk, lehet, hogy már decemberben pályára léphet Balázs.

Tegnap este már visszatért Manchesterbe, most néhány nap pihenő következik, a jövő héten pedig elkezdődik a rehabilitáció” – mondta a menedzseriroda munkatársa.

Tóth térde kedd este, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert bajnoki mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni. A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóthra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számított volna Marco Rossi szövetségi kapitány, de helyére a sérülése miatt Demjén Patrikot hívta. A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja a Puskás Arénában. (MTI)