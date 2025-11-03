Tóth Balázs – akit a Blackburn szurkolói az előző hónap legjobb játékosának választottak – hihetetlenül nagy bravúrt mutatott be a Leicester City ellen.

Tóth Balázs védésén ámul az egész világ

Fotó: Blackburn Rovers/Facebook

Tóth Balázs sem tudja, hogy védett ekkorát

Az 54. percben Mavididi került ziccerbe, és teljesen üresen lőhetett az ötösről, ám

a magyar kapus blokkolta a közeli lövést. Tóth bravúrja mellett a Blackburn sem ment el szó nélkül, a klub a közösségi oldalán a következőt írta: „Micsoda védés”.

A magyar válogatott kapus a mérkőzés után a klub közösségi oldalán nyilatkozott a meccsről és a nem mindennapi bravúrról.

„Hatalmas csapatmunka volt. Úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a meccset. Andri (Gudjonhsen, - a szerk.) kétszer is betalált, zseniális volt. De az egész csapat hihetetlenül teljesített, így kell majd folytatnunk is" – árulta el Tóth Balázs, aki a védésről részletesen beszélt.

Csak megpróbáltam valamit, hogy védjek, és a levegőbe emeltem a kezem, és a jobb lábam, majd a lábfejemmel megfogtam a labdát. Őszintén szólva valószínűleg ez volt életem legnagyobb védése. Fogalmam sincs, hogyan csináltam, de nagyon fontos volt, mert 1-0-ra vezettünk, és ha gólt lőnek, az valószínűleg a mi meccstervünket is megváltoztatja. Szóval igen, ez egy jó védés volt tőlem, ám a csapat érdemli meg a gratulációkat.

Az esetről megszólalt a Blackburn edzője, Valérien Ismaël is.

„Te jó ég! Láttam, hogy a szabadon lévő játékos eltalálja a labdát és az első gondolatom az volt, hogy egy-egy az állás. Balázs blokkolta a labdát és megdöbbentem. Ötletem sincs, hogy csinálta, de sikerült! Fontos volt ez a hatalmas védés, hogy meccsben maradjunk és ez egymás után a második olyan találkozó, amikor döntő fontosságú bravúrokat mutatott be.