A magyar válogatott utóbbi három vb-selejtezőjén a kapuban álló Tóth Balázs térde kedd este, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni.

Kérdéses Tóth Balázs szereplése a két novemberi vb-selejtezőn

Fotó: Csudai Sándor

Mennyire súlyos Tóth Balázs sérülése?

Szerdán a Blackburn Rover honlapján Valerien Ismael vezetőedző elmondta: továbbra is várják a vizsgálatok eredményét a magyar kapus sérülésével kapcsolatban, de az biztos, hogy szombaton nem léphet pályára a Derby County otthonában.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számítana Marco Rossi szövetségi kapitány. A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.