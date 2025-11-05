Live
Tovább izgulhat Marco Rossi. Tóth Balázs, a vb-selejtezők előtt álló magyar válogatott kapusa, keddi sérülés miatt ugyanis biztosan nem játszhat a Blackburn Rovers labdarúgócsapatának szombati mérkőzésén az angol másodosztályban.

A magyar válogatott utóbbi három vb-selejtezőjén a kapuban álló Tóth Balázs térde kedd este, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni.

Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező, labdarúgás, foci, futball, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 10. 11., Tóth Balázs
Kérdéses Tóth Balázs szereplése a két novemberi vb-selejtezőn
Fotó: Csudai Sándor

Mennyire súlyos Tóth Balázs sérülése?

Szerdán a Blackburn Rover honlapján Valerien Ismael vezetőedző elmondta: továbbra is várják a vizsgálatok eredményét a magyar kapus sérülésével kapcsolatban, de az biztos, hogy szombaton nem léphet pályára a Derby County otthonában.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számítana Marco Rossi szövetségi kapitány. A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.

 

 

