Tóth Balázs egy hete, a Bristol City elleni bajnoki hajrájában kellett lecserélni. Ugyan a Blackburn Rovers edzője, Valérien Ismaël múlt héten még azt nyilatkozta a klub honlapján, hogy játékosa térdsérülés miatt legalább három hónapig nem játszhat, ám a magyar válogatott kapus most az M1 aktuális csatornának adott keddi interjúban elmondta, az orvosok szerint csak négy-hat hetet kell kihagynia.

Tóth Balázs már decemberben visszatérne

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tóth Balázs még idén visszatérne

A 28 éves kapus két nappal az operáció után már nem használt mankót, és olyan jól halad a rehabilitációja, hogy reményei szerint sikerül négy hétre szűkítenie a kényszerszünetet.

„Egy ártalmatlan lépés volt, amikor hallottam a roppanást, majd beakadt a térdem” – mondta a magyar a négyszeres válogatott kapus. - „Elsőre azt gondoltam, elszakadt a keresztszalagom, de most már bizakodó vagyok, mert csak egy porcsérülés”. Hozzátette, májusban egy bajnokin összecsúszott ellenfelével, és akkor sérülhetett meg a térde, de a nyáron az orvosok gyógyultnak nyilvánították.

„Időzített bomba volt az a meniszkus sérülés, s talán így a legjobb, hogy most vált szükségessé a műtét, és nem májusban, mert akkor az ősszel nem védhettem volna háromszor is a válogatott vb-selejtezőin, illetve a Blackburnben sem lehettem volna első számú kapus” – részletezte, majd kitért a válogatott csütörtöki, Örményország elleni idegenbeli mérkőzésére.

„Jelenleg szurkolói státuszban szorítok a társaknak Manchesterből, mert közvetlenül az operáció után nem ülhettem repülőre, de bízom benne, hogy vasárnap, az írek elleni hazai meccsen már ott lehetek a Puskás Arénában. Az örmények ellen önbizalommal telve kell játszanunk, elvégre legutóbb a világ egyik legjobbjának számító portugálok ellen döntetlent értünk el” – fogalmazott.

Végezetül Tóth Balázs elmondta, reményei szerint december 13-án a Portsmouth elleni bajnokin már újra kerettag lehet csapatában, sőt egy héttel később, a Millwall ellen már pályára lépne.