Marco Rossi talán már maga is elhitte, hogy nyugodtan készülhet a két sorsdöntő novemberi világbajnoki selejtezőre, erre beütött a krach. A válogatott kapusa, Tóth Balázs megsérült csapata bajnokiján.

Soha nem jön jókor egy sérülés, de ezúttal aligha jöhetne rosszabbkor. November 13-án és 16-án két sorsdöntő vb-selejtezőt játszik a magyar válogatott. Marco Rossi hétfőn kihirdetett keretében természetesen helyet kapott az utóbbi három selejtezőn nagyszerű teljesítményt nyújtó Tóth Balázs, aki csapata keddi bajnokiján megsérült.

Mindenki reméli, hogy nem súlyos Tóth Balázs sérülése
Mindenki reméli, hogy nem súlyos Tóth Balázs sérülése
Fotó: X/Blackburn Rovers

Tóth Balázs megsérült?

Az angol másodosztályban (Championship) szereplő Blackburn Rovers kedden este a 14. fordulóban 1-0-ra legyőzte idegenben a Bristol Cityt. A sorozatban harmadik győzelmét arató Rovers hét pontra eltávolodott a kieső zónától, azonban mégsem lehet teljes az öröm. 

A hajrában sérülés miatt a csapat két játékosát, Scott Whartont, és a hétvégi fordulóban elképesztő bravúrt bemutató kapust, Tóth Balázst is le kellett cserélni.

A magyar válogatott kapus sérülésének súlyosságáról egyelőre nem adott információt a klub, csak annyi biztos, hogy szerdán kivizsgálással kezdi a napot, és a klubnál remélik, hogy csak kisebb sérülésről van szó.

