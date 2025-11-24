Live
A Manchester United az Everton csapata ellen lépett pályára a Premier League hétfő esti meccsén. Az Everton számára nem indult jól a meccs, hamar cserélnie kellett David Moyes csapatának, majd két védője balhézott össze úgy, hogy az egyiküket ki is állították.

Az Everton az Old Traffordra látogatott angol bajnokin. Ruben Amorim éppen egy éve vette át a hazai csapat vezetését, de talán nem ezért tett meg mindent az Everton, hogy kikapjon.

Michael Kenae kapott egy pofont a saját csapattársától, az Everton nehéz helyzetbe került
Michael Kenae kapott egy pofont a saját csapattársától, az Everton nehéz helyzetbe került
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Egymással balhéztak az Everton focistái

Az első 10 percen belül máris cserélnie kellett Moyesnak, amikor a magyarok ellen is pályára lépő ír, Seamus Coleman sérült meg, majd a 13. percben megfogyatkoztak a liverpooliak. Egy hazai helyzet után Michael Keane és Idrissa Gueye balhéztak össze, mert nem voltak elégedettek a másik védőmunkájával. Idrissa Gueye eközben arcon csapta a saját csapattársát, amiért piros lapot kapott Harrington játékvezetőtől.

Another angle of Idrissa Gueye red card vs Manchester United
Ennek ellenére az Everton lőtt gólt, Kiernan Dewsbury-Hall őtte ki a bal felsőt, ezzel megszerezte a vezetést csapatának a Manchester United ellen.

Cikkünk frissül...

 

