Az Everton az Old Traffordra látogatott angol bajnokin. Ruben Amorim éppen egy éve vette át a hazai csapat vezetését, de talán nem ezért tett meg mindent az Everton, hogy kikapjon.

Michael Kenae kapott egy pofont a saját csapattársától, az Everton nehéz helyzetbe került

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Egymással balhéztak az Everton focistái

Az első 10 percen belül máris cserélnie kellett Moyesnak, amikor a magyarok ellen is pályára lépő ír, Seamus Coleman sérült meg, majd a 13. percben megfogyatkoztak a liverpooliak. Egy hazai helyzet után Michael Keane és Idrissa Gueye balhéztak össze, mert nem voltak elégedettek a másik védőmunkájával. Idrissa Gueye eközben arcon csapta a saját csapattársát, amiért piros lapot kapott Harrington játékvezetőtől.

Ennek ellenére az Everton lőtt gólt, Kiernan Dewsbury-Hall őtte ki a bal felsőt, ezzel megszerezte a vezetést csapatának a Manchester United ellen.

