A Diósgyőr az elmúlt héten borzalmas sorozatot szakított meg. Vladimir Radenkovics együttese két hónapon át nyeretlen volt az NB I-ben, azonban az előző fordulóban elvette a Paks veretlenségét, hét közben pedig az NB II-es Szeged elleni győzelemmel bejutott a legjobb 16 közé a MOL Magyar Kupában.
A Diósgyőr felfelé ívelő tendenciát mutatott, ezzel a szemben az Újpest borzalmasan szerepel az NB I-ben. Damir Krznar együttese augusztus 23-án nyert legutóbb meccset, azóta hét találkozón maradt nyeretlen a lila-fehér csapat, amely az előző fordulóban Debrecenben kapott egy ötöst.
A videobíró kétszer is büntette az újpestieket
Az Újpest szereplésének rossz szereplésének hét közben meglett az egyik bűnbakja. Sokan azt hitték, a horvát Damir Krznart fogják kirúgni a debreceni kudarc után, azonban a klub bejelentette, hogy a csapat egyik legértékesebb játékosát, a portugál André Duartét száműzték a keretből.
A vasárnap délutáni mérkőzést a Diósgyőr kezdte jobban, amely az első negyedórában több nagy helyzetet is kialakított az Újpest kapuja előtt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. A 17. percben aztán a hét közben duplázó Sajbán Máté beadásába João Nunes kapott bele kézzel, hosszas videózás után pedig Csonka Bence játékvezető 11-est ítélt a miskolci csapatnak. A labda mögé Elton Acolatse állt oda, akinek a balra tartó gyengécske lövését Banai Dávid védeni tudta, azonban a játékvezető újrarúgatta a büntetőt, ugyanis a VAR-szobában a fölére szóltak, hogy az Újpest játékosa, Horváth Krisztofer még a lövés előtt bemozdult a 16-oson belülre. A második 11-est is Acolatse vállalta magára, a holland pedig másodszorra nem hibázott, keményen a jobb alsóba lőtt (1-0).
A folytatásban az Újpest átvette a játék irányítását, de igazán nagy helyzeteket nem tudott kidolgozni a Diósgyőr kapuja előtt, a 35. percben aztán mégis egyenlíteni tudott egy rendkívül szerencsés góllal. Egy jobb oldali szöglet után nem tudtak felszabadítani a hazaiak, Bárdos Bence ráfejelte a labdát csapattársának, Bokros Szilárdnak a vállára, onnan pedig egyenesen a kapuba pattant a labda (1-1).
Az egyenlítés óriási lendületet adott az Újpestnek, amely a folytatásban odaszögezte a kapuja elé a Diósgyőrt, a 42. percben pedig megfordította a mérkőzést. Egy szép támadás végén a magyar válogatott Horváth Krisztofer érkezett egy lecsorgó labdára, majd 12 méterről, félfordulatból lőtt a kapu jobb oldalába (1-2).
Az első félidő hosszabbításában ismét Csonka Bence játékvezető volt a főszereplő. Elton Acolatse kapott egy kiugratást, a korábbi válogatott Bese Barnabás azonban a 16-os vonala előtt elkaszálta a Diósgyőr játékosát. A játékvezető azonban a büntetőpontra mutatott, Besének pedig csak sárga lapot mutatott fel. A VAR-szobában viszont ismét Csonka fülére szóltak a lehetséges hiba miatt, a videózás végén pedig az a döntés született, hogy a Diósgyőr végül csak szabadrúgást kapott, Besét viszont kiállították, mert gólhelyzetben szabálytalankodott Acolatsével szemben.
A szabadrúgásból végül nem lett gól, de a DVTK így is egyenlíthetett volna, de Sajbán ötméteres fejese a felső lécen csattant, így az Újpest egygólos előnnyel és emberhátrányban mehetett a félidőre. A fordulás után rendkívül durván kezdtek a csapatok, a játékvezető hat perc alatt kiosztott négy sárga lapot – abból hármat a diósgyőrieknek.
Ezt követően elkezdtek futballozni a csapatok, a 60. percben pedig egyenlíthetett volna a Diósgyőr. A magyar válogatott Gera Dániel cipelte fel a labdát, majd 22 méterről óriási bombát eresztett meg az Újpest kapujára, de a lövése a felső lécen csattant. Tíz perccel később gyönyörű gólt lőtt a Diósgyőr. A bal oldalon felfutó Jurek Gábor kapott egy remek keresztlabdát, amit kapásból középre tett, az érkező Sajbán Máté becsúszva a kapuba sodorta a labdát, azonban a játékvezető les miatt nem adta meg a miskolci csapat gólját.
A folytatásban a Diósgyőr rendkívül ötlettelenül futballozott, ráadásul nagyon keveset is futottak a miskolci csapat játékosai, így egyáltalán nem érződött, hogy emberelőnyben játszanak. A 83. percben aztán eldöntötte a meccset az Újpest. Egy labdavesztés után Aljosa Matko kapott egy remek kiugratást, a szlovén támadó begyalogolt a diósgyőri kapuig, majd higgadtan értékesítette a ziccerét (1-3).
Matko gólja után a diósgyőri szurkolóknál elszakadt a cérna, kórusban skandálták a „k*rva gyenge” rigmust.
A harmadik bekapott gól után a Diósgyőr sebességet váltott, elkezdett hajtani a szépítésért, de az eredmény már nem változott, így az Újpest augusztus óta, hat nyeretlen NB I-es mérkőzést követően tudott ismét győzni, ezzel pedig feljött a tabella nyolcadik helyére.
A Diósgyőr 2020 márciusa óta nem tudta pályán legyőzni az Újpestet, 2020 novemberében volt egy a zöld asztalnál elért 3-0-ja, amikor az újpestiek a csapatot sújtó koronavírus-fertőzés miatt csak ifjúsági játékosokkal tudtak volna kiállni, de nem tették.
Fizz Liga, 12. forduló:
Diósgyőri VTK-Újpest FC 1-3 (1-2)
DVTK Aréna, Miskolc, 5855 néző
Játékvezető: Csonka Bence
Diósgyőri VTK: Sentic - Gera, Szatmári (Lund, a szünetben), Bárdos, Bokros (Mucsányi Má., 76.) - Jurek, Mucsányi Mi. (Roguljic, 61.), Keita (Komlósi, 55.), Croizet - Acolatse (Babos, 55.), Sajbán
Újpest FC: Banai - Bese, Nunes, Kaczvinszki, Goncalves - Rasak (Ganea, 93.), Medeiros (Ademi, 88.), Lacoux - Matkó (Tucic, 88.), Horváth K.(Kobouri, 93.), Beridze (Geiger, 76.)
gólszerzők: Acolatse (23., 11-esből), illetve Bokros (35., öngól), Horváth K. (42.), Matkó (83.)
sárga lap: Jurek (47.), Keita (49.), Acolatse (52.), illetve Horváth K. (45+5.), Medeiros (51.), Lacoux (67.)
piros lap: Bese (45+8.)
