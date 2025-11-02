A Diósgyőr az elmúlt héten borzalmas sorozatot szakított meg. Vladimir Radenkovics együttese két hónapon át nyeretlen volt az NB I-ben, azonban az előző fordulóban elvette a Paks veretlenségét, hét közben pedig az NB II-es Szeged elleni győzelemmel bejutott a legjobb 16 közé a MOL Magyar Kupában.

André Duartét (balról a második) kitették az Újpest keretéből

Fotó: Ladóczki Balázs

A Diósgyőr felfelé ívelő tendenciát mutatott, ezzel a szemben az Újpest borzalmasan szerepel az NB I-ben. Damir Krznar együttese augusztus 23-án nyert legutóbb meccset, azóta hét találkozón maradt nyeretlen a lila-fehér csapat, amely az előző fordulóban Debrecenben kapott egy ötöst.

A videobíró kétszer is büntette az újpestieket

Az Újpest szereplésének rossz szereplésének hét közben meglett az egyik bűnbakja. Sokan azt hitték, a horvát Damir Krznart fogják kirúgni a debreceni kudarc után, azonban a klub bejelentette, hogy a csapat egyik legértékesebb játékosát, a portugál André Duartét száműzték a keretből.

A vasárnap délutáni mérkőzést a Diósgyőr kezdte jobban, amely az első negyedórában több nagy helyzetet is kialakított az Újpest kapuja előtt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. A 17. percben aztán a hét közben duplázó Sajbán Máté beadásába João Nunes kapott bele kézzel, hosszas videózás után pedig Csonka Bence játékvezető 11-est ítélt a miskolci csapatnak. A labda mögé Elton Acolatse állt oda, akinek a balra tartó gyengécske lövését Banai Dávid védeni tudta, azonban a játékvezető újrarúgatta a büntetőt, ugyanis a VAR-szobában a fölére szóltak, hogy az Újpest játékosa, Horváth Krisztofer még a lövés előtt bemozdult a 16-oson belülre. A második 11-est is Acolatse vállalta magára, a holland pedig másodszorra nem hibázott, keményen a jobb alsóba lőtt (1-0).

A folytatásban az Újpest átvette a játék irányítását, de igazán nagy helyzeteket nem tudott kidolgozni a Diósgyőr kapuja előtt, a 35. percben aztán mégis egyenlíteni tudott egy rendkívül szerencsés góllal. Egy jobb oldali szöglet után nem tudtak felszabadítani a hazaiak, Bárdos Bence ráfejelte a labdát csapattársának, Bokros Szilárdnak a vállára, onnan pedig egyenesen a kapuba pattant a labda (1-1).