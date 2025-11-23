Live
Lezárult André Duarte ügye a 4. kerületben. A játékos a saját közösségi oldalán jelentette, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC szerződést bontott vele, így már nem a lila-fehérek játékos.

Elbúcsúzott az Újpest FC-től André Duarte. Ez a lila-fehére klub a portugál játékosának a közösségi oldaláról derül ki, ugyanis a klub hivatalos állásfoglalást vasárnap délig nem tett közé a bejegyzés szerint már szombaton délután megszületett döntésről.

Újpest - Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, Ferencváros, ÚjpestFradi, derbi, NB I, 10. forduló, Szusza Ferenc Stadion, 2025.10.19.
André Duarte (balról a második) már nem az Újpest labdarúgója
Fotó: Ladóczki Balázs

Búcsúposztjában Duarte köszönetet mondott a csapattársaknak, a klubnak, amelyik, mint írja „az elmúlt 16 hónapban az otthona volt”. Ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy az utolsó 20 újpesti napja karrierje legnehezebb időszaka volt.

„Én nem akartam, hogy ez a történet így végződjön. Még azt követően sem, hogy valaki elvette tőlem azt, amiért keményen megdolgoztam” – fogalmazott a portugál, aki zárásként arra kérte a szurkolókat, hogy továbbra is álljanak a csapat mellett, a klubnak pedig azt kívánta, hogy jusson el oda, amit megérdemel.

Duarte és az Újpest háborúja

A portugál támadó és az újpesti klub kapcsolata azt követően romlott meg, hogy, mint az kiderült, a csapat nyáron komoly kérője volt Duarténak, az Újpest azonban a „klubrekordhoz közeli” ajánlat ellenére sem engedte el a focistát. Akit az október végi, a Debrecentől elszenvedett 5-2-es vereség után a napokkal később kirúgott Damir Krznar mellett a rossz szereplés egyik felelősének tett meg klub.

 

 

