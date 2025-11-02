Az Újpest nehéz helyzetben ment neki a miskolci mérkőzésnek, mivel legutóbb augusztusban nyert mérkőzést az élvonalban. A lila-fehérek azóta kiestek a Magyar Kupából, mellette pedig hat mérkőzésen át nyeretlenek maradtak.

Az Újpest hatalmasat küzdött a Diósgyőr otthonában

Fotó: Vajda János/MTI

Az Újpest edzője a hozzáállást dicsérte

A lila-fehérek remekül futballoztak a Diósgyőr ellen, egy félidőt játszottak emberhátrányban, a játék képe alapján azonban ez egyáltalán nem mutatkozott meg. Damir Krznar együttese végül 3-1-es győzelmet aratott és elmozdult a kiesőzónából.

Ilyenkor a szerencse is a mi oldalunkra áll, amikor a megfelelő hozzáállással lépünk pályára. Nehéz napok vannak mögöttünk, ez a mérkőzés is annak számított, sokat kivett belőlünk, hiszen emberhátrányban is játszottunk. De nagyszerű volt látni, ahogy a harci kedv dolgozott a fiúkban, abszolút megérdemelt győzelem volt a mai”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt lila-fehéreket irányító Damir Krznar.

Damir Krznar játékosai mentalitását dicsérte a DVTK elleni meccs után

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A horvát szakember kiemelte, hogy a Diósgyőr is mindet megtett, de ma az ő csapata invesztált bele többet, ezért lett az Újpestté a három pont. Krznar benne, ugyanezt a teljesítményt tudják produkálni a folytatásban is.

A diósgyőri szurkolók a harmadik bekapott gól után elkezdték skandálni a „k*rva gyenge” rigmust, ami a csapatkapitány Gera Dániel szerint egyáltalán nem meglepő.

Érthető, hogy a szurkolók elégedetlenek, az Újpestet itt mindig meg kell verni. Ez nem jött össze, ennek adtak hangot. Mindent megtettünk, kapufáink voltak, ha több lett volna a játékidő, talán ki tudunk egyenlíteni”

– összegzett a magyar válogatott játékos, aki szerint tördelve volt a játék, de nem ezen múlt.

„Végig azt éreztem, ezt a meccset mi meg tudjuk nyerni. Sajnos nem jött össze, gratulálok az Újpestnek” – tette hozzá sportszerűen a Diósgyőr játékosa.

Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr szerint edzője kiemelte, hogy jól kezdték a mérkőzést, ellenőrzésük kontrollálták a találkozót a vezetésig, de aztán a semmiből kaptak két gólt. Ugyanakkor a szerb szakember elismerte, a második félidőben nem voltak veszélyesek a kapura, leszámítva az utolsó 20 percet.

Most vagyok először mérges a játékosaimra, a harmadik gól előtt olyan szitu alakult ki, ami megengedhetetlen. Mindkét középső védőm bement az ellenfél tizenhatosára, így az ellenfél középcsatára egyedül maradt és ezt ki is használta. Nincs azért nagyon nagy baj, ezen az úton kell továbbmenni és meg lesz az eredménye”

– mondta a Diósgyőr edzője.