Az Újpest eddig nem remekel a bajnokságban, 13 forduló alatt mindössze három győzelem szerepel a lila-fehérek neve mellett négy döntetlen és immár hat vereség mellett. Ezúttal a Győr vitte el a Szusza Ferenc Stadionból a három pontot egy, a hazaiak szempontjából meglepően sima mérkőzésen, amelyen a 3-0-ás vereség az újpestieknek volt inkább hízelgő.

Az Újpest simán kikapott otthon a Győrtől

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpest újra kikapott a bajnokságban

A győri gólok közül az elsőt Schön szerezte, majd ezután Benbouali kétszer is eredményes volt a mérkőzésen. A játék összképét tekintve a Győr szinte minden elemében a hazaiak fölé nőtt, nem is csoda, hogy a második félidőben járva a lila-fehér szurkolók inkább csendben ültek, sőt, az utolsó percekben a vendégek szimpatizánsai hallatszottak csak.

A végeredmény 3-0 lett a Győrnek, az Újpest úgy néz ki, nem tud egymás után kétszer jól játszani a bajnokságban.