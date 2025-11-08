Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Úgy elküldték Zelenszkijt melegebb éghajlatra, hogy csak nyekkent

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fizz Liga 13. fordulójának első szombati meccse ebéd után kezdődött a Megyeri úton. A nyolcadik helyezett Újpest a hetedik Győrt fogadta, és kapott ki simán a vendégektől 3-0-ra.

Az Újpest eddig nem remekel a bajnokságban, 13 forduló alatt mindössze három győzelem szerepel a lila-fehérek neve mellett négy döntetlen és immár hat vereség mellett. Ezúttal a Győr vitte el a Szusza Ferenc Stadionból a három pontot egy, a hazaiak szempontjából meglepően sima mérkőzésen, amelyen a 3-0-ás vereség az újpestieknek volt inkább hízelgő.

Az Újpest simán kikapott otthon a Győrtől
Az Újpest simán kikapott otthon a Győrtől
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpest újra kikapott a bajnokságban

A győri gólok közül az elsőt Schön szerezte, majd ezután Benbouali kétszer is eredményes volt a mérkőzésen. A játék összképét tekintve a Győr szinte minden elemében a hazaiak fölé nőtt, nem is csoda, hogy a második félidőben járva a lila-fehér szurkolók inkább csendben ültek, sőt, az utolsó percekben a vendégek szimpatizánsai hallatszottak csak.

A végeredmény 3-0 lett a Győrnek, az Újpest úgy néz ki, nem tud egymás után kétszer jól játszani a bajnokságban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!