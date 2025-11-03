Nagy reményekkel várták az Újpest szurkolók a bajnokságot, de a csapat tizenegy forduló alatt mélypontra jutott, és kiesőhelyről várta a Diósgyőr elleni rangadót. A hazaiak önbizalommal telve készülhettek, hiszen a Paks elleni bravúrgyőzelem és a Szeged elleni kupatovábbjutás után joggal remélték a sorozat folytatását. Vezettek is, sőt emberelőnybe kerültek, ám mindez kevésnek bizonyult: a lila-fehérek fordítottak és 3–1-re nyertek.

Az Újpest a Disgyőr ellni győzelmével ellépet a tabella utolsó helyéről és talán a gödörből is kievickél a sikernek köszönhetően Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport

Az Újpest edzőjének kívánsága teljesült

A Diósgyőr trénere a mérkőzés után nem rejtette véka alá csalódottságát. Úgy értékelte, csapata az első szakaszban uralta a játékot, de két figyelmetlenség döntőnek bizonyult, amivel fordítottak a lila-fehérek.

Elmondása szerint a harmadik gólnál üresen hagyták az egész pályát az ellenfél leggyorsabb játékosának, és ezzel megpecsételték a meccs sorsát. Vladimir Radenkovic elmondta, hogy emiatt előszőr mérges a játékosaira, mióta ő az edzője a csapatnak.

Eközben az Újpest trénere Damir Krznar feszülten, de elégedetten értékelt.

A horvát edző kiemelte, hogy mindössze egy dolgot kért a játékosaitól: küzdjenek minden labdáért, és bárhogy is, de hozzák el a három pontot.

Mivel ez sikerült, a lila-fehérek elléptek a tabellán a kiesést jelentő pozícióból.

A mérkőzésen készült összefoglalóból kiderül, hogy az újpestiek vezetőedzője szerint ezzel a győzelemmel véget ért-e csapata rossz szériája.