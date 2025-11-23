A forduló előtt a Bognár György vezette Paks vezette a Fizz Liga tabelláját, azonban a Debrecen szombati győzelme miatt a tolnai csapat a második helyről várhatta az Újpest elleni összecsapást.
A válogatott szünet előtt a Paks nyolcgólos meccsen verte a Kisvárdát, így kijelenthető Bognár György együttese kedvező előjelekkel várhatta a találkozót.
Az Újpest már az első félidőben eldönthette volna
Az Újpest csapata mögött mozgalmas hetek vannak. A lila-fehér csapat a legutóbbi kilenc meccséből csak egyet tudott megnyerni, a Győr elleni megalázó vereség után kirúgták a csapat edzőjét, a tavaly májusban kinevezett Damir Krznart.
A horvát szakember távozása után nem neveztek ki új edzőt a IV. kerületi csapat élére, az edzéseket egyelőre a 24-szeres magyar válogatott Bodor Boldizsár irányítja, aki 2024 nyarán, még Bartosz Grzelak edzősködése alatt érkezett Újpestre, ahol a fiatalok fejlesztéséért felelt.
A találkozó elején mindkét csapat bátor támadójátékot mutatott be, a Paks állt valamivel közelebb a gólszerzéshez, de Galambos János nyolcadik percben lőtt gólját Rúsz Márton játékvezető les miatt érvénytelenítette. A folytatásban a Paks akarta érvényesült, a tolnai csapat több helyzetet is kidolgozott, a vezetést mégis az Újpest szerezte meg a semmiből. A 23. percben egy gyors kontratámadás végén Horváth Krisztofer a tizenhatos bal sarkáról betekerte a labdát a hosszú oldalra, ahol a szlovén Aljosa Matko kibújt Vécsei Bálint mögül, és közelről a kapuba belsőzött (0-1).
Az Újpest vezetőgólja nem pörgette fel a Paksot, ellenben a lila-fehér csapat lendületben maradt és több nagy helyzetet is kidolgozott. A 38. percben növelhette volna az előnyét a fővárosi csapat, amikor Horváth Krisztofer remek kiugratásával Giorgi Beridze lépett ki ziccerben, azonban a georgiai támadó közeli lövését a kivetődő Kovácsik Ádám hatástalanítani tudta. Öt perccel később Tajti Mátyás tökéletes ütemű kiugratása után ismét Beridze léphetett ki egy az egyben, de az újpesti támadó hanyagul megbökött labdáját Kovácsik védeni tudta, így meccsben tartotta csapatát.
A kihagyott helyzetekre kis híján ráfizetett az Újpest, mert az első félidő hosszabbításában Vécsei Bálint közel járt a gólszerzéshez, de a korábbi válogatott középpályás 21 méteres bombáját Banai Dávid kiszedte a bal alsóból.
Újpesti 11-essel indult a második félidő
Bognár György nem lehetett elégedett az első játékrésszel, a félidőben ugyanis kettőt cserélt. Az egykori újpesti Balogh Balázs helyére Horváth Kevin érkezett, Galambos Jánost pedig a 39 éves Böde Dániel váltotta. A Paks legendás csatára még labdába sem ért a második félidőben, csak szemlélhette, hogy az Újpest a középkezdés után azonnal tizenegyeshez jut. Egy kiugratás után ismét Beridze került helyzetbe, megtolta a labdát a kapujából kimozduló Kovácsik mellett, aki elütötte az újpesti támadót, így jöhetett a büntető. A labda mögé a georgiai játékos állt oda, azonban a félmagas, balra tartó lövését Kovácsik védeni tudta.
Az Újpest talán a szezonbeli legjobb játékát mutatta be, de benne volt a pakliban, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják majd magukat. Most azonban nem jött be ez a forgatókönyv, ugyanis a lila-fehér csapat az 57. percben egy gyönyörű góllal növelte az előnyét. Egy szép támadás végén Tajti Mátyás kapta meg a labdát, aki 21 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu bal oldalába (0-2).
A második bekapott gól után ritmust váltott a Paks, amely gyorsan szépíthetett volna, azonban Böde Dániel ötméteres fejesét Banai Dávid bravúrral szedte ki a léc alól, majd a kipattanót is hárítani tudta az Újpest kapusa.
Ezt követően a Paks fejetlenül ment előre, az Újpest pedig a 75. percben egy tökéletes kontrából eldöntötte a meccset. Horváth Krisztofer kapott egy remek kiugratást, akár ő maga is gólt lőhetett volna, de inkább önzetlenül a jobbján érkező Aljosa Matkóhoz passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie (0-3).
A 84. percben aztán összejött a Paks szépítőgólja. Pető Milán tálalt Böde Dániel elé, a paksi legenda egy szép csellel elküldte Damian Rasakot, majd 14 méterről gyönyörű gólt tekert a jobb alsó sarokba (1-3).
Az utolsó szűk tíz percben a Paks megpróbálkozott a lehetetlennel, be is szorította az Újpestet, arra azonban már nem volt esélye, hogy tovább faragjon az eredményből, így az Újpest behúzta a három pontot és szezonbeli negyedik győzelmét aratta. A Paks másodszor kapott ki a bajnokságban, és a második helyről várhatja a folytatást.
Fizz Liga, 14. forduló:
Paksi FC-Újpest FC 1-3 (0-1)
Paksi FC Stadion
Játékvezető: Rúsz Márton
Paks: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei - Hinora (Osváth, 59.), Gyurkits (Pető, 76.), Papp, Balogh B. (Horváth Ke., a szünetben), Zeke (Silye, 59.) - Galambos (Böde, a szünetben), Hahn
Újpest: Banai - Fiola, Bese (Kaczvinszki, 86.), Nunes, Tamás K. - Rasak, Lacoux - Matko (Ganea, 86.), Tajti (Geiger, 70.), Horváth Kr. (Gergényi, 77.) - Beridze (Ljujic, 86.)
gólszerzők: Böde (84.), illetve Matko (23., 75.), Tajti (57.)
sárga lap: Lenzsér (51.), Kinyik (94.), illetve Fiola (37.), Ganea (93.), Ras
