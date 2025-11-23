A forduló előtt a Bognár György vezette Paks vezette a Fizz Liga tabelláját, azonban a Debrecen szombati győzelme miatt a tolnai csapat a második helyről várhatta az Újpest elleni összecsapást.

Bognár György csapata a gyengélkedő Újpestet fogadta az NB I-ben

Fotó: Polyák Attila - Origo

A válogatott szünet előtt a Paks nyolcgólos meccsen verte a Kisvárdát, így kijelenthető Bognár György együttese kedvező előjelekkel várhatta a találkozót.

Az Újpest már az első félidőben eldönthette volna

Az Újpest csapata mögött mozgalmas hetek vannak. A lila-fehér csapat a legutóbbi kilenc meccséből csak egyet tudott megnyerni, a Győr elleni megalázó vereség után kirúgták a csapat edzőjét, a tavaly májusban kinevezett Damir Krznart.

Damir Krznar bő fél évet élt meg az Újpest kispadján

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

A horvát szakember távozása után nem neveztek ki új edzőt a IV. kerületi csapat élére, az edzéseket egyelőre a 24-szeres magyar válogatott Bodor Boldizsár irányítja, aki 2024 nyarán, még Bartosz Grzelak edzősködése alatt érkezett Újpestre, ahol a fiatalok fejlesztéséért felelt.

A találkozó elején mindkét csapat bátor támadójátékot mutatott be, a Paks állt valamivel közelebb a gólszerzéshez, de Galambos János nyolcadik percben lőtt gólját Rúsz Márton játékvezető les miatt érvénytelenítette. A folytatásban a Paks akarta érvényesült, a tolnai csapat több helyzetet is kidolgozott, a vezetést mégis az Újpest szerezte meg a semmiből. A 23. percben egy gyors kontratámadás végén Horváth Krisztofer a tizenhatos bal sarkáról betekerte a labdát a hosszú oldalra, ahol a szlovén Aljosa Matko kibújt Vécsei Bálint mögül, és közelről a kapuba belsőzött (0-1).

Az Újpest vezetőgólja nem pörgette fel a Paksot, ellenben a lila-fehér csapat lendületben maradt és több nagy helyzetet is kidolgozott. A 38. percben növelhette volna az előnyét a fővárosi csapat, amikor Horváth Krisztofer remek kiugratásával Giorgi Beridze lépett ki ziccerben, azonban a georgiai támadó közeli lövését a kivetődő Kovácsik Ádám hatástalanítani tudta. Öt perccel később Tajti Mátyás tökéletes ütemű kiugratása után ismét Beridze léphetett ki egy az egyben, de az újpesti támadó hanyagul megbökött labdáját Kovácsik védeni tudta, így meccsben tartotta csapatát.