Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elfogyott a türelem a IV. kerületben. A labdarúgó Fizz Ligában kilencedik helyen álló Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.

Az Újpest vasárnap esti közleménye szerint a klub vezetősége a mai nappal felmentette a munkavégzés alól a horvát szakembert, egyúttal közölte, hogy „az első csapat felkészítését a továbbiakban ideiglenesen Bodor Boldizsár vezeti”.

Győr, 2025. augusztus 3.Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 2. fordulójában játszott ETO FC - Újpest FC mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 3-án.MTI/Krizsán Csaba
Damir Krznar nem tudott csodát tenni Újpesten
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Elég volt Krznarból Újpesten

Az 53 éves horvát szakember az előző szezon hajrájában, május 5-én váltotta az újpesti kispadon Bartosz Grzelakot. Az együttes a mostani kiírásban visszafogottan teljesít, szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra Győrtől és 13 forduló után csupán két pont az előnye az utolsó előtti Nyíregyháza és három a sereghajtó Kazincbarcika előtt.

Kapcsolódó cikkek:

Mit üzent az Újpest edzője a szurkolóknak? Íme, a válasz – videó
„K.rva gyenge” – az Újpest edzője kért bocsánatot az őrjöngő szurkolóktól
Óriási szégyen: megint csúnyán megalázták az Újpestet

 



 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!