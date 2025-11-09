Az Újpest vasárnap esti közleménye szerint a klub vezetősége a mai nappal felmentette a munkavégzés alól a horvát szakembert, egyúttal közölte, hogy „az első csapat felkészítését a továbbiakban ideiglenesen Bodor Boldizsár vezeti”.

Damir Krznar nem tudott csodát tenni Újpesten

Elég volt Krznarból Újpesten

Az 53 éves horvát szakember az előző szezon hajrájában, május 5-én váltotta az újpesti kispadon Bartosz Grzelakot. Az együttes a mostani kiírásban visszafogottan teljesít, szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra Győrtől és 13 forduló után csupán két pont az előnye az utolsó előtti Nyíregyháza és három a sereghajtó Kazincbarcika előtt.