Jó iramban kezdődött a Kisvárda-Újpest mérkőzés, de egyik csapat sem tudta átjátszani az ellenfél védelmét. Az első helyzet viszont rögtön tizenegyest eredményezett, mert a kisvárdai kapus elsodorta a labdát mellette eltoló Beridzét, a büntetőt azonban a keresztlécre lőtte Matko. A folytatásban is maradt az élvezetes, lendületes futball, ennek ellenére kevés lehetőség adódott a játékosok előtt. Az első félidőben csak a kisvárdai kapusnak kellett egy alkalommal nagyot védenie, hogy megóvja kapuját a góltól, a túloldalon pedig Banait egyszer a kapufa segítette ki.

A Paks elleni győzelem után a Kisvárda otthonába látogatott az Újpest

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Simán legyőzte a Kisvárda az Újpestet

Térfélcserét követően a hazai csapat volt aktívabb, több támadást vezetett ellenfelénél, elszántsága pedig kifizetődött, mert előbb egy remek keresztlabda után Nagy Krisztián 16 méterről, majd néhány perccel később Bíró közelről lőtte ki a jobb alsó sarkot, előbbi próbálkozása a kapufáról vágódott a hálóba.

A Kisvárda vezetése abszolút megérdemelt volt, mert a kettő között Mesanovicnak is volt egy helyzete. A piros-fehérek kétgólos előnyben is kézben tartották a játék irányítását, de kapusuk hibájából majdnem szépített az Újpest, azonban Popovichot kisegítette az egyik védője a gólvonalon.

Ezt követően viszont a továbbra is letámadó Kisvárda eldöntötte az összecsapást a harmadik góljával,

ugyanis Cipetic két szép csel után éles szögből a keresztléc alá bombázott. A végén kiengedtek a hazaiak, de Popovich két bravúros védése miatt ezt sem tudta kihasználni az Újpest, amely a Paks elleni győzelem után ezúttal háromgólos vereséget szenvedett.

A hazaiak három nyeretlen találkozó után gyűjtötték be ismét a három pontot, míg a fővárosiak először kaptak ki a második meccsén irányító Bodor Boldizsár vezetésével – számolt be róla az MTI.

Fizz Liga, 15. forduló:

Kisvárda Master Good-Újpest FC 3-0 (0-0)

gólszerzők: Nagy K. (57.), Bíró (63.), Cipetic (80.)

