A régi Újpest-szurkolók még emlékezhetnek a szerb szakemberre, aki 2013 őszén került a negyedik kerületiek élére még a Duchatelet-éra alatt. 2020-ig tartó első regnálása alatt a csapattal két Magyar Kupa-címet szerzett, valamint egyszer bajnoki bronzéremig jutott az NB I-ben (ezután volt 2018 nyarán az Európa-liga-selejtezőben az emlékezetes párharc a világsztárokkal felálló Sevillával szemben). Nos, november végén új klub nevezte ki vezetőedzőnek, méghozzá Görögországban.

A korábbi Újpest-edző, Nebojsa Vignevic

Fotó: Forrás: MTI/Kovács Tamás

Az Újpest korábbi edzője a görögöknél kapott állást

A nemzetközi labdarúgó adatbázis, a Transfermarkt adatai szerint november végén a görög másodosztályban szereplő, ott az Északi csoportot 11 forduló után egy ponttal vezető Iraklis mestere lett Nebojsa Vignjevic. A klub játékoskerete 6,8 millió eurót taksál.