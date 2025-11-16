A magyar válogatott a vasárnapi összecsapáson kétszer is vezetést szerzett, úgy tűnt kontroll alatt tartja a találkozót. Azonban az írek a 80. percben egyenlíteni tudtak, a 96. percben pedig Troy Parrott megszerezte a harmadik gólját, így a szigetországi csapat megnyerte a mérkőzést és végül megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.

A magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Csányi Sándor könnyek között nyilatkozott a válogatott veresége után

A lefújás után bő másfél órával Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét a vegyeszónában állították meg az újságírók. A 72 éves sportvezető könnyes szemmel nyilatkozott, de három rövid mondat után elérzékenyülve távozott.

Nagyon reménykedtem, hogy pótselejtezővel kijutunk. Talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball. Nagyon csalódott vagy. A végén talán a koncentráció hiányzott”

– értékelt letörten Csányi Sándor, akit ezt követően a könnyes szemeiről kérdezték, de válasz helyett távozott a vegyeszónából.

Az írek elleni vereséggel csoportjában a harmadik helyen végzett a magyar válogatott, így biztosan nem lesz ott a jövő évi Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságon.