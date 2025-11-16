Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Olvasta már?

Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről. A találkozó után Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke kisírt szemmel nyilatkozott a vegyeszónában. Csányi szerint a magyar válogatott megérdemelte volna, hogy pótselejtezőt játszhasson.

A magyar válogatott a vasárnapi összecsapáson kétszer is vezetést szerzett, úgy tűnt kontroll alatt tartja a találkozót. Azonban az írek a 80. percben egyenlíteni tudtak, a 96. percben pedig Troy Parrott megszerezte a harmadik gólját, így a szigetországi csapat megnyerte a mérkőzést és végül megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. 

Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
A magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt 
Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Csányi Sándor könnyek között nyilatkozott a válogatott veresége után

A lefújás után bő másfél órával Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét a vegyeszónában állították meg az újságírók. A 72 éves sportvezető könnyes szemmel nyilatkozott, de három rövid mondat után elérzékenyülve távozott.

Nagyon reménykedtem, hogy pótselejtezővel kijutunk. Talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball. Nagyon csalódott vagy. A végén talán a koncentráció hiányzott” 

– értékelt letörten Csányi Sándor, akit ezt követően a könnyes szemeiről kérdezték, de válasz helyett távozott a vegyeszónából. 

Az írek elleni vereséggel csoportjában a harmadik helyen végzett a magyar válogatott, így biztosan nem lesz ott a jövő évi Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságon.

  • kapcsolódó cikkek:
Videón a gól, ami a magyar válogatott vesztét okozta a 96. percben
Marco Rossi: A legrosszabbul érzem magam, amióta kapitány vagyok
Ennél drámaibb meccset nem játszhatott volna a magyar válogatott
Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.,
Labdarúgó vb-selejtező - Magyarország-Írország
Galéria: Magyarország - Írország VB selejtező
1/28
A magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!