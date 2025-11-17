Az utóbbi napokban rendkívül zord időjárás uralkodott Budapesten, szombaton szinte egész nap sötét volt, borús volt az ég. A vasárnapi találkozó előtt viszont kisütött a nap, tökéletes volt az időjárás, a szurkolók boldogan érkeztek a Puskás Arénába. Minden jel arra utalt, hogy ez egy tökéletes nap lehet a magyar válogatott számára.
A mérkőzés eleje sem alakult másként. A mieink már a harmadik percben megszerezték a vezetést egy tudatos szögletvariáció után. Erre ugyan érkezett a válasz Troy Parrott büntetőjéből, de aztán a 37. percben Varga Barnabás akkora gólt lőtt, hogy felrobbant a stadion. Varga bombája után a lelátón mindenki a fejét fogta, mert ekkora dugót talán még sosem láttunk a hat évvel ezelőtt átadott Puskás Arénában.
Mi történt a magyar válogatottal?
A második félidőben úgy tűnt, a magyar válogatott kontroll alatt tartja a mérkőzést, az írek egy ideig semmiféle veszélyt nem jelentettek Dibusz Dénes kapujára, aki nem mellesleg a mérkőzés napján ünnepelte 35. születésnapját. A mieinknek voltak helyzetei, de sajnos a harmadik gólt nem tudták megszerezni, pedig az lezárta volna a meccset. A 80. percben aztán megváltozott a mérkőzés dinamikája. Az írek Troy Parrott második találatával egyenlíteni tudtak, ezzel visszajöttek a mérkőzésbe, a mieink pedig érezhetően megremegtek. Tíz perccel később az írek megszerezhették volna a harmadik góljukat, de Johnny Kenny közeli lövésénél Dibusz óriási bravúrt mutatott be. Ez volt az a momentum, amikor a lelátón újra fejünket fogtuk és elhittük, hogy ezt a meccset egy ekkora bravúr után már nem lehet elveszíteni.
Ami történt ezután, az örökre beleég azoknak az emlékezetébe, akik élőben élték át ezt a drámát. A 96. percben Caoimhin Kelleher felívelése után Liam Scales csúsztatta meg a labdát, a lendületből érkező Troy Parrott pedig a csereként beállt Mocsi Attilát megelőzve a kapuba pöckölte a labdát.
Parrott ezzel mennybe ment, hiszen a mesterhármasával az ír válogatott megnyerte a meccset, a lelátón helyet foglalók pedig nem hittek a szemüknek, annyira leblokkoltak, hogy szitkozódni is elfelejtettek, csak letargikusan fogták a fejüket.
Egy álommal szegényebbek lettünk
A vasárnap történtekben nem is az eredmény a legfájóbb, hanem annak kialakulása, mert ez az ír csapat a nyolcvanadik percig teljesen veszélytelenül futballozott, így felfoghatatlan, ami történt. A legjobban talán a csapatkapitány Szoboszlai Dominik reakciója mutatja meg, mekkora sokkot kapott az egész magyar válogatott.
De nem csak Szoboszlai volt elkenődve a drámai kudarc után. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, a 72 éves Csányi Sándor kisírt szemmel nyilatkozott az újságíróknak a vegyeszónában.
Nagyon reménykedtem, hogy pótselejtezővel kijutunk. Talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball
– értékelt letörten Csányi Sándor, akit ezt követően a könnyes szemeiről kérdezték, de válasz helyett távozott a vegyeszónából.
Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója az ötödik válogatott meccsén a második gólját lőtte. A 29 éves játékos elmondta, hogy a lefújás után borzalmas volt a hangulat az öltözőben.
Komor hangulat van most az öltözőben, mindenki maga alatt van. Nagyon szerettük volna megcsinálni ezt a meccset, de sajnos nem sikerült. A 80. perc után tudtuk, hogy rugdosni fogják befelé a labdákat, mert ebben nagyon jók, és sajnos be is jött nekik”
– mondta Lukács Dániel, aki végezetül hangsúlyozta, hogy most fog kiderülni, ki milyen sportember, mert ebből a kudarcból muszáj lesz visszajönni.
A 35. születésnapját a mérkőzés napján ünneplő Dibusz Dénes hős lehetett volna, hiszen a 91. perc elején óriási ziccert védett. Akkor talán még ő is azt hitte, hogy meglesz a döntetlen, végül ő is olyan letargikus állapotba került, mint minden magyar szurkoló a Puskás Arénában.
Nehéz leírni, de szerintem ugyanúgy, ahogy, bárki más itt a stadionban vagy a tévéképernyők előtt. Nem is akarta az ember elhinni azt, hogy tényleg, amikor már úgy nézett ki, hogy kihúzzuk és tényleg letelik a hosszabbítás, fel tudtunk szabadítani, megúsztunk egy-két meleg szituációt a végén és akkor még jön egy ilyen dráma”
– mondta Dibusz, aki hangsúlyozta, hogy ebbe a meccsbe mindenki nagy munkát tett bele, mindenki csúszott mászott.
„A hozzáállással, az akarattal, a küzdéssel semmi probléma nem volt. Ez tényleg egy olyan mérkőzés volt, hogy nagyjából lehetett tudni, hogy ez a forgatókönyv lehet. Tudtuk is, és 95 percig azért ezeket jól le tudtuk védekezni. Sajnos a legutolsó másodpercekben, sikerült találniuk egy gólt és ezzel egy álommal szegényebbek lettünk” – tette hozzá a 47-szeres magyar válogatott kapus.
Rossi a távozást fontolgatja?
A mérkőzés után Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is nehezen találta a szavakat. Elmondása szerint még nem érezte magát ennyire rosszul a válogatott kapitányaként.
„Nincsenek szavaim most, nem tudom, mit mondhatnék, nagyon csalódott és szomorú vagyok. A srácok, a szurkolók, az ország miatt. Többször lezárhattuk volna a meccset, 3-1-gyel, de ez nem történt meg. Nem voltunk biztonságban. Voltak gondjaink, többen cserét kértek, de tudtuk a meccs előtt is, hogy ez a tervük, a végén ívelgetnek, de nem tudtuk a fizikalitásukkal felvenni a versenyt. Ezért kaptunk ki. Nagyon nehéz így kikapni, ez történt idegenben, és most is, nagyon nehéz elfogadni” – mondta az M4 Sport kamerája előtt az olasz-magyar szakember.
Nagyon nehéz lesz innen felállni. Nekem most nehéz a jövőre gondolnom, a következő meccsekre, nehéz. Én vagyok a szövetségi kapitány jó ideje, és ez az a pillanat, amikor a legrosszabbul érzem magam, amióta kapitány vagyok. Nem akarok alibit keresni vagy magyarázatot, én vagyok az első számú felelős, nagyon szomorú vagyok”
– folytatta Marco Rossi, aki a mérkőzést követően sajtótájékoztatón beszélt a jövőjéről is.
„Majd a vezetőséggel is értékeljük, hogy milyen irányba haladjunk tovább. Ez most egy olyan helyzet, ami után tisztázni kell, milyen irányba induljunk el a jövőben” – mondta Rossi, aki hangsúlyozta azt is, hogy a szerencse sem állt a magyar válogatott mellé vasárnap délután.
A magyar válogatott az 1986-os világbajnokság óta immár tíz világbajnoki selejtezősorozatot zárt sikertelenül.
