Az utóbbi napokban rendkívül zord időjárás uralkodott Budapesten, szombaton szinte egész nap sötét volt, borús volt az ég. A vasárnapi találkozó előtt viszont kisütött a nap, tökéletes volt az időjárás, a szurkolók boldogan érkeztek a Puskás Arénába. Minden jel arra utalt, hogy ez egy tökéletes nap lehet a magyar válogatott számára.

Varga Barnabás hatalmas gólja után még vezetett a válogatott az első félidőben

Fotó: Polyák Attila

A mérkőzés eleje sem alakult másként. A mieink már a harmadik percben megszerezték a vezetést egy tudatos szögletvariáció után. Erre ugyan érkezett a válasz Troy Parrott büntetőjéből, de aztán a 37. percben Varga Barnabás akkora gólt lőtt, hogy felrobbant a stadion. Varga bombája után a lelátón mindenki a fejét fogta, mert ekkora dugót talán még sosem láttunk a hat évvel ezelőtt átadott Puskás Arénában.

Mi történt a magyar válogatottal?

A második félidőben úgy tűnt, a magyar válogatott kontroll alatt tartja a mérkőzést, az írek egy ideig semmiféle veszélyt nem jelentettek Dibusz Dénes kapujára, aki nem mellesleg a mérkőzés napján ünnepelte 35. születésnapját. A mieinknek voltak helyzetei, de sajnos a harmadik gólt nem tudták megszerezni, pedig az lezárta volna a meccset. A 80. percben aztán megváltozott a mérkőzés dinamikája. Az írek Troy Parrott második találatával egyenlíteni tudtak, ezzel visszajöttek a mérkőzésbe, a mieink pedig érezhetően megremegtek. Tíz perccel később az írek megszerezhették volna a harmadik góljukat, de Johnny Kenny közeli lövésénél Dibusz óriási bravúrt mutatott be. Ez volt az a momentum, amikor a lelátón újra fejünket fogtuk és elhittük, hogy ezt a meccset egy ekkora bravúr után már nem lehet elveszíteni.

A három gólig jutó Troy Parrott lett az ír válogatott hőse

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Ami történt ezután, az örökre beleég azoknak az emlékezetébe, akik élőben élték át ezt a drámát. A 96. percben Caoimhin Kelleher felívelése után Liam Scales csúsztatta meg a labdát, a lendületből érkező Troy Parrott pedig a csereként beállt Mocsi Attilát megelőzve a kapuba pöckölte a labdát.

Parrott ezzel mennybe ment, hiszen a mesterhármasával az ír válogatott megnyerte a meccset, a lelátón helyet foglalók pedig nem hittek a szemüknek, annyira leblokkoltak, hogy szitkozódni is elfelejtettek, csak letargikusan fogták a fejüket.