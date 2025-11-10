Live
Sport

Szoboszlai elárulta, mitől lett a Premier League egyik legjobbja — videó

A év meccsei jönnek a magyar labdarúgó-válogatott számára. Marco Rossi csapata csütörtökön Örményország, vasárnap pedig az Írország elleni mérkőzéseken vívhatja ki a továbbjutást a vb-selejtezős csoportból. Szoboszlai Dominik és a válogatott keret többi tagja hétfőn délután megérkezett Telkibe.

Eljött a magyar foci idei évének nagy hete: a magyar labdarúgó-válogatott november 13-án, csütörtökön előbb Örményországban, majd hárm nappal később, 16-án, vasárnap hazai pályán a Puskás Arénában lép pályára Írország ellen. A két mérkőzésnek óriási a tétje, hiszen, ha Marco Rossi csapata sikerrel veszi az akadályokat, akkor újabb lépést tesz a 2026-os foc-vb felé vezető úton.

Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező, labdarúgás, foci, futball, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 10. 11.
A magyar válogatott kezdője, az örmények elleni hazai vb-selejtezőn
Fotó: Csudai Sándor

Így érkeztek meg a válogatott tagjai Telkibe

A hétvégi bajnoki fordulók után Európa minden szegletéből Telki felé vették az irányt azok, akik éppen nem a Fizz Ligában játszanak. A keret tagjai jó láthatóan jó hangulatban futottak be az MLSZ edzőközpontjában.

Szoboszlai Dominik természetesen ezúttal is diktálja a divatot, mosolyogva, igazi stílus ikonként érkezett meg. Liverpooli csapattársa, Kerkez Milos nem volt annyira jókedvű, de ezzel talán egyedül volt a társak között a kőkemény balbekk.

Dibusz Dénes aláírást is osztogatott, és ugyancsak feltűnő volt, hogy több játékos is a válogatott hivatalos szurkolói szettjének számító „Nemzeti 11” feliratú kapucnis felsőben sétált be a Globall Hotelbe.

Jó hír, hogy a videó tanúsága szerint a hétvégi, MTK elleni bajnokin kisebb sérülés miatt lecserélt Bárány Donát is megérkezett Telkibe, így van rá esély, hogy a Debrecen újonc csatára bemutatkozzon a nemzeti csapatban.

A magyar válogatott kerete:

kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Demjén Patrikd (MTK)
védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)
középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
támadók: Bárány Donát (DVSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (DAC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

A válogatott programja:
November 13.: Örményország–Magyarország, 18 óra, Jereván
November 16.: Magyarország–Írország, 15 óra, Puskás Aréna

