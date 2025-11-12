A magyar válogatott Szoboszlai Dominikék vezetésével 40 éves átkot készül megtörni, ugyanis legutóbb 1986-ban szerepelt világbajnokságon a magyar csapat. Akkor Mezey György válogatottja a hollandokat megelőzve, csoportelsőként jutott ki a mexikói tornára, ugyanerre most pótselejtezőn lehet esélyünk.

A magyar válogatott az utolsó pillanatban mentett pontot a portugálok elleni vb-selejtezőn

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A magyar válogatott F jelű vb-selejtzős csoportjában mind a négy válogatottra két-két meccs vár még. A papírforma szerint a listavezető portugálok minimum 4, de inkább 6 pontot fognak még szerezni az írek és az örmények ellen. Ha Ronaldóék hozzák a kötelezőt, akkor a magyar válogatott akár már egy jereváni győzelemmel bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyet. Ettől függetlenül az utolsó meccs is fontos lesz, hiszen nem mindegy, hogy a jövő márciusi vb-pótselejtezőre melyik kalapból sorsolják, és milyen ellenfeleket kap a magyar válogatott.

A magyar válogatottnak hibátlan a mérlege az örmények ellen

A magyar válogatott története során eddig csak két meccset játszott az örmény csapattal. Csütörtöki ellenfelünk a Szovjetunió 1992-es felbomlása után, az önálló Örményország létrejöttével lett valóban nemzeti válogatott, az utóbbi 32 évben pedig sem világbajnoki, sem Európa-bajnoki selejtezősorozatban nem sodorta egymás mellé az élet a két csapatot.

A magyar és az örmény válogatott eddig kétszer találkozott egymással, először egy ciprusi felkészülési tornán több mint húsz évvel ezelőtt. A 2004. február 18-án rendezett mérkőzés azért is különleges, mert azon a találkozón mutatkozott be a magyar válogatott kispadján a játékosként aranylabdás Lothar Matthäus. A második találkozóra nyilván sokkal többen emlékeznek, hiszen azt idén októberben rendezték a telt házas Puskás Arénában, melyet Lukács Dániel és Gruber Zsombor találataival 2-0-ra nyert meg Marco Rossi csapata.

Gruber Zsombor a harmadik meccsén az örmények ellen szerezte első gólját a válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

A harmadik találkozóra csütörtök este Jerevánban kerül sor, ahol első alkalommal szerepel a magyar válogatott.

A 108-szoros válogatott Király Gábor úgy látja, elég erős a magyar válogatott ahhoz, hogy elérje a célját, a világbajnoki részvételt. Az örmények és az írek elleni meccsre utalva kiemelte, nagyon fontos, hogy sikeres legyen a következő két vb-selejtező.

Most nem számít semmi más, csak az eredmény, és az, hogy továbbjusson a csapat”

– szögezte le a korábban a Haladás mellett német és angol csapatokban futballozó Király Gábor az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.