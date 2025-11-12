Live
Csütörtök este hat órától a magyar labdarúgó-válogatott Jerevánban lép pályára sorsdöntő világbajnoki selejtezőn. Marco Rossi csapata azzal a céllal kelt útra, hogy megőrizze hibátlan mérlegét az örmény csapattal szemben. Ha ez sikerül, azzal a magyar válogatott már csütörtökön bebiztosíthatja pótselejtezős szereplését.

A magyar válogatott Szoboszlai Dominikék vezetésével 40 éves átkot készül megtörni, ugyanis legutóbb 1986-ban szerepelt világbajnokságon a magyar csapat. Akkor Mezey György válogatottja a hollandokat megelőzve, csoportelsőként jutott ki a mexikói tornára, ugyanerre most pótselejtezőn lehet esélyünk.

A magyar válogatott az utolsó pillanatban mentett pontot a portugálok elleni vb-selejtezőn
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A magyar válogatott F jelű vb-selejtzős csoportjában mind a négy válogatottra két-két meccs vár még. A papírforma szerint a listavezető portugálok minimum 4, de inkább 6 pontot fognak még szerezni az írek és az örmények ellen. Ha Ronaldóék hozzák a kötelezőt, akkor a magyar válogatott akár már egy jereváni győzelemmel bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyet. Ettől függetlenül az utolsó meccs is fontos lesz, hiszen nem mindegy, hogy a jövő márciusi vb-pótselejtezőre melyik kalapból sorsolják, és milyen ellenfeleket kap a magyar válogatott.

A magyar válogatottnak hibátlan a mérlege az örmények ellen

A magyar válogatott története során eddig csak két meccset játszott az örmény csapattal. Csütörtöki ellenfelünk a Szovjetunió 1992-es felbomlása után, az önálló Örményország létrejöttével lett valóban nemzeti válogatott, az utóbbi 32 évben pedig sem világbajnoki, sem Európa-bajnoki selejtezősorozatban nem sodorta egymás mellé az élet a két csapatot. 

A magyar és az örmény válogatott eddig kétszer találkozott egymással, először egy ciprusi felkészülési tornán több mint húsz évvel ezelőtt. A 2004. február 18-án rendezett mérkőzés azért is különleges, mert azon a találkozón mutatkozott be a magyar válogatott kispadján a játékosként aranylabdás Lothar Matthäus. A második találkozóra nyilván sokkal többen emlékeznek, hiszen azt idén októberben rendezték a telt házas Puskás Arénában, melyet Lukács Dániel és Gruber Zsombor találataival 2-0-ra nyert meg Marco Rossi csapata. 

Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező, labdarúgás, foci, futball, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 10. 11.
Gruber Zsombor a harmadik meccsén az örmények ellen szerezte első gólját a válogatottban
Fotó: Csudai Sándor

A harmadik találkozóra csütörtök este Jerevánban kerül sor, ahol első alkalommal szerepel a magyar válogatott.

A 108-szoros válogatott Király Gábor úgy látja, elég erős a magyar válogatott ahhoz, hogy elérje a célját, a világbajnoki részvételt. Az örmények és az írek elleni meccsre utalva kiemelte, nagyon fontos, hogy sikeres legyen a következő két vb-selejtező.

Most nem számít semmi más, csak az eredmény, és az, hogy továbbjusson a csapat” 

– szögezte le a korábban a Haladás mellett német és angol csapatokban futballozó Király Gábor az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.

Emlékeztetett rá, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének saját kezében van a sorsa, hogy megszerezze a pótselejtezőt érő második helyet a csoportjában. Ezt a lehetőséget szerinte nem szabad kiengedni, ezért mindent meg kell tenni.

Magyar válogatott negyven év után lehetne ismét ott egy világbajnokságon, igaz, ehhez még arra is szüksége lenne, hogy sikerrel vegye a pótselejtezőt, amennyiben másodikként végez a csoportjában.

Ha az októberi, portugáliai döntetlenből indulok ki, nem okozhat problémát az örmények legyőzése. A válogatott visszatért arra az útra, amelyen stabilan szállítja a jó eredményeket, szóval bizakodva várom az utolsó két vb-selejtezőt” 

– jelentette ki a 95-szörös válogatott Juhász Roland, aki hangsúlyozta, hogy pályafutása csúcsának tartja a 2016-is Eb-szereplést. 

SzoboszlaiDominik, SzoboszlaiDominik25, Szoboszlai Dominik 25, Szoboszlai Dominik, Lisszabon, 2025. október 15. Szoboszlai Dominik (b2) ünnepel, miután 2-2-re egyenlített a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én. MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga
Szoboszlai Dominik vezérletével 40 év után juthat ki újra világbajnokságra a magyar válogatott
Fotó: MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga

Az MTK Budapest, a belga Anderlecht és a Fehérvár korábbi labdarúgója hozzátette, az írek ellen is esélyesnek tartja a nemzeti csapatot.

Kívánom, hogy a válogatott jusson ki a világbajnokságra” 

– mondta a 42 éves Juhász, hozzátéve, hogy a csapat az elmúlt időszakban többször bizonyította már, hogy egységes és jó játékra képes.

A magyar válogatott csütörtökön Jerevánban lép pályára, majd az utolsó fordulóban, vasárnap az írekkel játszik a Puskás Arénában. Marco Rossi csapata jelenleg a második, pótselejtezőt érő helyen áll az európai F csoportban öt ponttal. 

