A Bajnokok Ligája szerdai játéknapján a Sporting 3-0-ra nyert a Club Brugge ellen, s a portugál csapat így közvetlen nyolcaddöntős helyen áll a BL-tabellán. Egészen máshogy is alakulhatott volna a mérkőzés: a Sporting látszólag nagy bajba került, amikor csapatkapitánya, Morten Hjulmand már a kilencedik percben piros lapot kapott. A VAR azonban közbeszólt, a dán játékos a pályán maradhatott a lisszaboni BL-meccsen.

Bár a VAR megítélése a technológia bevezetése óta vegyes, a Sportingnál most mindenki meg van győződve a hasznosságáról. Morten Hjulmand VAR nélkül már a kilencedik percben mehetett volna zuhanyozni, miután piros lapot kapott a Club Brugge elleni BL-meccsen, a videós visszanézés után azonban a német Stieler játékvezető enyhített az ítéleten. Hjulmand a korai sárga lapjával végigjátszotta a meccset, a Sporting pedig sima győzelmével a BL-tabella nyolcadik helyén áll.

Morten Hjulmand épphogy nem találta el Alekszandar Sztankovics fejét, talán ezért úszta meg VAR-vizsgálat után a piros lapot a Sporting csapatkapitánya
Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira

Hjulmand már azt sem értette, hogy mit látott szabálytalannak a játékvezető, amikor magasra emelt lábbal elrúgta a labdát a Brugge játékosa, Alekszandar Sztankovics – a korábbi Fradi-edző, Dejan Sztankovics fia – elől.

BL: A Sporting piros lapját visszavonták VAR-vizsgálat után

Stieler a piros lap felmutatásával már mindenkit meghökkentett Lisszabonban. A Sporting azonban megúszta a korai emberhátrányt: a VAR-viszgálat után Hjulmand sárga lapot kapott ugyan a veszélyes belépő miatt, de a pályán maradhatott.

Hjulmand visszahúzta a lábát, és Sztankovics fejét nem találta el, ez a két tényező együtt menthette meg a VAR-vizsgálat során.

Tizenegy emberrel a Sporting sokkal jobb volt belga ellenfelénél, 3-0-ra nyert, s 10 ponttal a nyolcadik, automatikus nyolcaddöntőt érő helyen áll, többek között a Liverpool előtt a BL-tabellán, míg a Club Brugge négy pontja egyelőre csak a 26. helyre elég.

 

 

