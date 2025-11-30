Az Európa-ligában szárnyaló Ferencváros az NB I 15. fordulójában a Puskás Akadémia otthonába látogatott, azonban a zöld-fehérek csatára, Varga Barnabás ezúttal a keretben sem szerepelt.

Varga Barnabás kihagyta a Puskás Akadémia elleni meccset

Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás miért nem játszott a Puskás Akadémia ellen?

A találkozó előtt Robbie Keane nyilatkozott, a Fradi ír edzője nem túl megszokott választ adott arra a kérdésre, miért nem került be a keretbe a remek formában futballozó Varga Barnabás.

Azt mondta, nem kíván játszani, mert fáradt. Fáradtság, kimerültség, a sok mérkőzés miatt.

De most azokra a játékosokra fókuszálunk, akik velünk vannak” – mondta az M4 Sportnak Keane, aki hozzátette, a magyar válogatott támadó szombaton közölte vele, hogy kihagyná a felcsútiak elleni bajnokit.

A Ferencvárosban Joseph és Gruber Zsombor kezdett a csatársorban, a címvédőnek egy győzelemmel lehetősége nyílhatott arra, hogy a második helyre lépjen előre a tabellán.

