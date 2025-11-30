Az Európa-ligában szárnyaló Ferencváros az NB I 15. fordulójában a Puskás Akadémia otthonába látogatott, azonban a zöld-fehérek csatára, Varga Barnabás ezúttal a keretben sem szerepelt.
Varga Barnabás miért nem játszott a Puskás Akadémia ellen?
A találkozó előtt Robbie Keane nyilatkozott, a Fradi ír edzője nem túl megszokott választ adott arra a kérdésre, miért nem került be a keretbe a remek formában futballozó Varga Barnabás.
Azt mondta, nem kíván játszani, mert fáradt. Fáradtság, kimerültség, a sok mérkőzés miatt.
De most azokra a játékosokra fókuszálunk, akik velünk vannak” – mondta az M4 Sportnak Keane, aki hozzátette, a magyar válogatott támadó szombaton közölte vele, hogy kihagyná a felcsútiak elleni bajnokit.
A Ferencvárosban Joseph és Gruber Zsombor kezdett a csatársorban, a címvédőnek egy győzelemmel lehetősége nyílhatott arra, hogy a második helyre lépjen előre a tabellán.
Kapcsolódó cikkek
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!