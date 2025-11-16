A viszonylag gyors gólváltás után Varga Barnabás szerzett újra vezetést az írek ellen. A Fradi csatára mellel tette maga elé a labdát, majd egy pattanás után ballal zúdította a labdát a bal felsőbe.

Varga Barnabás góljával újra vezetünk

Fotó: Mirkó István

