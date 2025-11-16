Live
Varga Barnabás góljával újra vezetést szereztünk az írek ellen. Varga Barnabás már az ötödik gólját szerezte a selejtezősorozatban, de ez volt a legnagyobb.

A viszonylag gyors gólváltás után Varga Barnabás szerzett újra vezetést az írek ellen. A Fradi csatára mellel tette maga elé a labdát, majd egy pattanás után ballal zúdította a labdát a bal felsőbe.

Varga Barnabás góljával újra vezetünk
Fotó: Mirkó István

A Fradi csatárának gólját ITT nézheti meg, az ÉLŐ közvetítés ITT követhető.

  • A meccs korábbi góljai:
Ezzel a góllal szereztünk vezetést az írek ellen – videó

 

 

