Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Jön Putyin történelmi bejelentése, az egész világ erre vár

Olvasta?

Vége a Temu-álomnak? Jön a Temukalipszis, még most rendeljen

Link másolása
Vágólapra másolva!
Megszerezte a vezetést a magyar válogatott az örmények elleni világbajnoki selejtezőn, Jerevánban. A magyar csapat első komoly helyzetét gólra váltotta, ebben pedig nagy szerepe volt Szoboszlai Dominiknak.

A magyar csapatnál a meccs elejétől kezdve többet volt a labda, de a gólra a 33. percig kellett várni. Ekkor Szoboszlai Dominik a baloldalon gondolt egyet és váratlanul középre ívelte a labdát, amire Varga Barnabás érkezett és a kapuba fejelt. A Fradi támadója a földre fejelte a labdát, ami így felgyorsult, és az örmény kapusnak esélye sem volt védeni, csak a labdába tudott beleütni.

Varga Barnabás szerezte a magyar válogatott gólját
Varga Barnabás szerezte a magyar válogatott gólját
Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Varga Barnabás góljával vezetünk

A gólt ide kattintva tudja megnézni.

Varga Barnabásnak ez már a negyedik gólja volt a vb-selejtezőkön.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!