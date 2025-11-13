A magyar csapatnál a meccs elejétől kezdve többet volt a labda, de a gólra a 33. percig kellett várni. Ekkor Szoboszlai Dominik a baloldalon gondolt egyet és váratlanul középre ívelte a labdát, amire Varga Barnabás érkezett és a kapuba fejelt. A Fradi támadója a földre fejelte a labdát, ami így felgyorsult, és az örmény kapusnak esélye sem volt védeni, csak a labdába tudott beleütni.

Varga Barnabás szerezte a magyar válogatott gólját

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Varga Barnabás góljával vezetünk

Varga Barnabásnak ez már a negyedik gólja volt a vb-selejtezőkön.