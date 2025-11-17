Apró szépségtapasz a fájdalmas írek elleni 3-2-es vereség után. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közösségi oldala Varga Barnabás találatát választotta világbajnoki selejtezők vasárnapi játéknapjának legszebb góljának.
Varga Barnabás apró öröme?
A Ferencváros támadója a Puskás Arénában az írek elleni összecsapás
37. percében Kerkez Milos előreívelését mellel tette maga elé, majd 18 méterről ballal elemi erővel lőtte ki a bal felsőt.
Varga Barnabás élete egyik legnagyobb gólja ide kattintva tekinthető meg.
Marco Rossi együttese ugyan kétszer is vezetett a mérkőzés során, a vendégek azonban az utolsó pillanatban, a 96. percben a mesterhármast szerző Troy Parrottnak köszönhetően 3-2-re diadalmaskodtak, így a magyarokat megelőzve megszerezték a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.
