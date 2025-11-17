Varga Barnabás szerezte a játéknap legszebb gólját a vb-selejtezőkön – minderről az UEFA számolt be.

Varga Barnabás gólja a vereség ellenére is sokáig emlékezetes marad

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Varga Barnabás apró öröme?

A Ferencváros támadója a Puskás Arénában az írek elleni összecsapás

37. percében Kerkez Milos előreívelését mellel tette maga elé, majd 18 méterről ballal elemi erővel lőtte ki a bal felsőt.

Varga Barnabás élete egyik legnagyobb gólja ide kattintva tekinthető meg.

Marco Rossi együttese ugyan kétszer is vezetett a mérkőzés során, a vendégek azonban az utolsó pillanatban, a 96. percben a mesterhármast szerző Troy Parrottnak köszönhetően 3-2-re diadalmaskodtak, így a magyarokat megelőzve megszerezték a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.