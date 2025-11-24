A labdarúgó NB II első és második helyezettje, azaz a Vasas és a Budapest Honvéd csapott össze egymással a szakadó esőben hétfőn este a 14. forduló záró mérkőzésén. A gazdag múltra visszatekintő ütközet kiemelt kockázatú meccs volt, így a rengeteg biztonsági őr munkáját a rendőrség is nagy erőkkel segítette a helyszínen. A 400 darab vendég jegy a Honvéd szurkolói részére rendkívül hamar elfogyott, a kispesti tábor egyébként végig űzte-hajtotta az övéit a meccsen, meg azért bizonyos rigmusokkal az angyalföldiekkel is foglalkoztak. Nem kellett sokat várni a találkozón az első nagy ziccerre, már a 2. percben Tóth Milán ellen szabálytalankodtak egy szöglet után a tizenhatoson belül, és a bíró egyből fújt. A tizenegyest a sértett Tóth végezte el a hazaiaktól, de Tujvel kiválóan ért le a sarokhoz, maradt a 0-0.

A Vasas hazai pályán fogadta szakadó esőben a Budapest Honvéd csapatát

Fotó: Somogyi Daniel

A Vasas és a Honvéd mindent beleadtak a meccsen

Aztán a 25. percben ismét nagy helyzete volt a Vasasnak, ekkor Sztojka lőtt laposan, de Tujvel leért, azonban Tóth érkezett a kiütött labdára, de a kapufát verte telibe, maradt a 0-0.

Az első félidő végén jött a csattanó, ha lehet így fogalmazni, a 44. percben Medgyes szerzett gólt egy Honvéd kontra után Pinte beadását követően. Ez volt a negyedik bajnoki találata a játékosnak, 1-0 lett ezzel a vendégeknek a félidőben. Nem mellesleg a Vasas két hónap után kapott ismét gólt a bajnokságban.

A 60. percben Molnár egyenlíthetett volna, de jó 11 méterről leadott lövését Tujvel védte. Jól ment a védés a Honvéd kapusának, pedig ekkorra már némi füst borította be előtte a pályát a hazai görögtüzektől (korábban a vendégeknél is volt ilyen, mindkét tábor kitett magáért a mérkőzésen). Nyolc perccel később Pinte előtt volt ajtó-ablak ziccer, de nem sikerült eltalálnia teljesen üresen állva sem a kaput tíz méterről, így maradt az 1-0. Aztán a 73. percben egy vendég kontra után a csereként beállt Kállai kapott remek passzt, de Uram parádésan mentett szögletre, amiből Pekár fejelt utána gólt, így 2-0-ra vezetett a Honvéd az utolsó, bő negyedórára fordulva.