Még el sem kezdődött a Vasas–Honvéd rangadó az NB II-ben, amikor már dráma volt a lelátón. A Mandiner helyszíni beszámolója szerint fél órával a kezdő sípszó előtt a sajtószektor melletti lelátón egy hazai szurkoló fejjel előre lezuhant, majd ömlött a fejéből a vér, úgy megsérült.

Erős Gábor háborút emlegetett Vasas–Honvéd rangadó után, amely előtt egy szurkoló fejéből ömlött a vér. Fotó: Vasas FC / Somogyi Dániel

A Honvéd korábbi, a Vasas jelenlegi orvosi stábjának a tagja, a fizioterapeuta Lajtaváry Buda mászott fel a lelátóra, hogy a megsérült szurkolót gyorsan ellása, miközben a lelátón elsőként egy Honvéd-szurkoló ápolta a súlyosan megsérült riválist. Aztán megérkeztek a mentősök is.

Mély fejsebről volt szó, ezért nyakmerevítővel, hordágyon vitték el a mentősök a drukkert a helyszínről.

Mint beszámoltunk róla, a meccset a Honvéd 2-1-re megnyerte a Vasas otthonában.

Vasas–Honvéd rangadó: Erős Gábor háborúról beszélt a vereség után

– Nagyon jó hangulatú mérkőzés volt, szerintem első osztályú színvonalon, mind játékban, mind szurkolásban. De sajnos most a Honvéd vitte el a három pontot, ami nekünk nagyon fájdalmas. Remélem, hogy most a csatát veszítettük el, és a háborút a végén mi fogjuk megnyerni – fogalmazott a lefújás után Erős Gábor, a Vasas edzője.

A Honvédot irányító Feczkó Tamás érthetően elégedettebb volt.

– Fantasztikus emberekkel dolgozom napról napra. Ma is bizonyították, hogy mindegy, akárhányan esnek is ki, vagy milyen fiatal játékosnak kell játszania. Egy csapat vagyunk, egy szív vagyunk, és ilyen táborral mögöttünk azt mondom, hogy nem lehet más, csak a győzelem bármelyik mérkőzésen – jelentette ki.