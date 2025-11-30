Feczkó Tamás együttese már a szünetben 2-0-ra vezetett, a második félidőben pedig szinte végig emberelőnyben futballozhatott és végül a hosszabbításban tette fölényessé sikerét. A Budapest Honvéd három ponttal előzi meg a második Vasast és öttel a harmadik Kecskemétet.

A Vasas kikapott, a Honvéd az őszi bajnok

Fotó: Erdős László/Elmedia / Budapest Honvéd FC

Kikapott a Vasas, a Videoton a hosszabbításban bukta el a győzelmet

A második helyen álló Vasas nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott az Ajka otthonában.

Az angyalföldi együttes az előző körben a Honvéd elleni rangadón veszített és csúszott le az első helyről,

ezúttal pedig már a 11. percben hátrányba került és a folytatásban ezt nem tudta ledolgozni.

A Szentlőrinc hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az újonc Tiszakécskével, ezzel már tíz forduló óta nyeretlen. A mérkőzés kuriózuma egy apa-fia párharc volt, mivel Visinka Ede, a baranyaiak vezetőedzője, először került szembe 19 éves fiával, a tiszakécskeieket erősítető Visinka Valentinnel – számolt be róla az MTI.

A Videoton a 71. percben két góllal vezetett a Budafok otthonában, a hazaiak azonban a hajrában szépítettek, a 95. percben pedig Selyem Bálint találatával kiegyenlítettek.

Merkantil Bank Liga NB II, 15. forduló:

Békéscsaba 1912 Előre-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

Kecskeméti TE-Soroksár SC 2-1 (0-0)

Aqvital FC Csákvár - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-1 (1-0)

Budapest Honvéd FC - BVSC-Zugló 3-0 (2-0)

FC Ajka-Vasas FC 1-0 (1-0)

Budafoki MTE-Videoton FC Fehérvár 2-2 (0-1)

Karcagi SC - HR-Rent Kozármisleny 1-1 (0-1)

Szentlőrinc-Tiszakécskei LC 1-1 (1-0)