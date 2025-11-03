Jól kezdte a mérkőzés a Videoton, amelynek az első negyedórában volt két komoly lehetősége is. Ezt követően azonban a Vasas átvette az irányítást és Tóth Milán góljával a 22. percben megszerezte a vezetést.

Július óta veretlen a Vasas az Ilovszky Rudolf Stadionban

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ismét élre állt a Vasas az NB II-ben

A folytatásban is a hazaiak akarata érvényesült, a bekapott gól érezhetően megfogta a fehérváriakat. A fordulás után közel járt a Vidi az egyenlítéshez, de Kecskés feje nem sokkal mellé ment. Aztán a 70. percben Doktorics rántotta le Simutot, ám tizenegyes helyett utóbbi kapott sárga lapot műesésért.

A hajrában ment előre a Videoton a pontszerzésért, de újabb gólt a Vasas szerzett a hosszabbításban.

A Magyar Kupában nyolcaddöntős Vasas immáron 10 tétmeccs óta veretlen, a legutóbbi meccsén ráadásul gólt sem kapott, míg hazai pályán a Csákvártól elszenvedett 4-1-es zakó óta nem talált legyőzőre.

Ez volt a két nagy múltú csapat közös történetének első másodosztályú rangadója.

Merkantil Bank Liga NB II, 12. forduló:

Vasas FC-Videoton FC Fehérvár 2-0 (1-0)

gól: Tóth M. (22.), Girsik (93.)