Szombaton a Kalmar az Örgryte, a Vasteras pedig a Falkenberg otthonában győzött a svéd másodosztályú bajnokságban, így eldőlt, hogy ez a két csapat azonnal visszajut az első osztályba, így ott lesz az élvonal 2026-os kiírásában. A Vasteras több száz szurkolója a pályára rohanva ünnepelt, köztük volt a 10 éves Sigge is. Édesanyja a lelátón maradt, később ő mesélt a történtekről.

A svéd Vasteras szurkolói feljutást ünnepelhettek

Fotó: vskfotboll.nu

A svéd Vasteras 10 éves szurkolója mellett petárda robbant

„Mindenki boldogan berohant a pályára, remek hangulat volt. Ő is próbált közös fényképeket készíteni a játékosokkal, majd elindult visszafelé. Akkor azonban szem elől tévesztettem őt" – nyilatkozta Sigge édesanyja.

Ezután történt a dráma, ugyanis egy vehemens szurkoló épp a kisfiú lábánál robbantott fel egy petárdát. Sigge a földre zuhant, a fülei pedig csengtek.

„Megláttam, ahogy a petárda felém repül, és nem értettem, mi is az. Megfordultam, majd a robbanás után elvesztettem az egyensúlyomat és elestem. Nem volt túl élvezetes, ahogyan a füleim megfájdultak" – árulta el a gyermek.

Maradandó sérülést szenvedhetett

Az édesanya elmondta, hogy a Vasteras egyik játékosa szólt az egyik biztonsági embernek, hogy szóljanak a mentőknek, és az ő telefonhívásuk után találta meg a síró és ijedt fiát a tömegben.

Miután ellátták az orvosok, Sigge kórházba került, ahol kiderült, hogy

a dobhártyájának megrepedése miatt idegkárosodást is szenvedett a fülében. Előbbi idővel meggyógyul, azonban utóbbi jó eséllyel maradandó sérülést okoz, mint azt édesanyja megjegyezte.

Mióta a fiút hazaengedték, otthon van, ugyanis nem mehet sem iskolába, sem más, zajos helyre – ugyanakkor a Vasteras iránti lelkesedését egyáltalán nem vesztette el.

A Falkenberg vizsgálatot indított, és videofelvételek segítségével igyekszik megtalálni, ki robbantotta a petárdát.