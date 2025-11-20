Live
Sajnos a mieink nélkül, de megtörtént a sorsolás. A magyar csapatot drámai körülmények között 3-2-re legyőző és így a csoportban második ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban lép pályára a csütörtöki sorsolás alapján.

A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán–északmacedón meccs továbbjutóját fogadja a vb-kijutásért.

Kialakultak a vb-pótselejtező párosításai
Kialakultak a vb-pótselejtező párosításai 
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Kisorsolták a vb-pótselejtezőket

A sorozatban harmadszor pótselejtezőre kényszerülő és az előző két alkalommal elbukott, 

négyszeres világbajnok olaszok - éppen a Squadra Azzurrával világbajnok Marco Materazzi sorsolása következtében - ezúttal az északíreket fogadják, majd a walesi-bosnyák találkozó nyerteséhez látogathatnak.

A másik két ágon az ukrán-svéd párharc továbbjutója a lengyel-albán összecsapás győztesét, míg 

a szlovák-koszovói találkozó továbbjutója a török-román mérkőzés nyertesét látja vendégül a pótselejtező fináléjában.

Zürichben az Új-Kaledóniában született és a francia válogatottal világbajnok Christian Karembeau segítségével kisorsolták az interkontinentális pótselejtezőket is, így a két kiemelt csapat közül a Kongói DK az Új-Kaledónia és Jamaica párharc továbbjutójával, míg Irak a Bolívia és Suriname csata győztesével küzd meg a kijutásért.

Íme, a párosítások. ágrajzok:

Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a részvételről határozó finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén.

Európai vb-pótselejtezők :
A ág, elődöntő:
Olaszország - Észak-Írország
Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

B ág, elődöntő:
Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
Lengyelország-Albánia

C ág, elődöntő:
Törökország-Románia
Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

D ág, elődöntő:
Dánia - Észak-Macedónia
Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
 

Interkontinentális vb-pótselejtezők:

1-es ág:
döntőbe jutásért: Új-Kaledónia - Jamaica
döntős: Kongói DK

2-es ág:
döntőbe jutásért: Bolívia-Suriname
döntős: Irak

További részletek hamarosan!

