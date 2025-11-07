A nemzetközi szövetség pénteki bejelentése szerint a vb-pótselejtezők sorsolása 13 órakor kezdődik.
A 48 helyből csak négy talál gazdára az európai és kettő az interkontinentális pótselejtező során, a mérkőzéseket március 26. és 31. között rendezik meg.
Vb-pótselejtezőt ér a második hely
Európában a rájátszás négycsapatos tornákból áll, elődöntőkkel és egy döntővel, mindegyik párharc egy mérkőzésen dől el. A selejtezősorozat 12 második helyezettje és a Nemzetek Ligája legjobb csoportgyőztesei vesznek részt rajta.
A magyar válogatottnak – amely jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja – jelenleg öt pontja van, és a pótselejtezőt érő második helyen áll.
A portugálok tíz, az írek négy, az örmények három pontot szereztek eddig. Valamennyi csoportgyőztes egyenes ágon jut ki a világbajnokságra.
A jövő nyári világbajnokságot Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban rendezik. A csoportkör sorsolását december 5-én, a washingtoni Kennedy Centerben tartják.
(MTI)