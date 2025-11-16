Az első világbajnokságon még meghívással szerepeltek a csapatok, majd a második tornára, az 1934-es vb-re már selejtezni kellett. Igaz, a vb-selejtező 2025-höz képest nem volt ennyire izgalmakkal teli, hiszen mindössze a bolgárok és az osztrákok voltak velünk egy csoportban. A bolgárok elleni, hazai 4–1-es sikerrel zárult a ”menetelésünk”, a bolgárok visszaléptek, miután nem maradt már esélyük, így az osztrákokkal együtt mi jutottunk ki a vb-re.
Négy évvel később még ennél is könnyebb dolgunk volt, hiszen a görögök elleni 11–1-es győzelem elég volt a kijutáshoz, Zsengellér Gyula egymaga öt gólt szerzett. Az 1950-es vb-selejtezőkön nem indultunk, az 1954-es svájci tornára pedig a lengyelek visszalépése miatt automatikusan kijutott az Aranycsapat.
Vb-selejtező 2025-nél nem nagyon volt izgalmasabb
1957 novemberében egy sima, Norvégia elleni hazai, 5–0-s sikerrel zártuk a selejtezőket, négy meccsünkből hármat megnyertünk és a csoportunkat is. 1961 októberében a hollandok elleni, hazai 3–3-as döntetlennel zártuk a csoportkört. Göröcs, Monostori és Tichy góljaira Van de Linden kétszer és Groot válaszolt. Érdekesség, hogy még lett volna egy holland–keletnémet meccs, de a hollandok nem engedték be az országukba az ellenfelet, miközben a mieink már kijutottak a chilei vb-re.
1965-ben éppen a keletnémetek ellen zártuk a csoportkört, 3–2-re nyertünk Rákosi, Novák és Farkas góljaival a Népstadionban 73 ezer néző előtt. Ezzel a sikerrel dőlt el a kijutásunk az 1966-os, angliai vb-re, hiába nyertek az utolsó meccsen a németek az osztrákok ellen.
1969-ben éppen az írekkel zártuk a selejtezősorozatot, csakúgy, mint vasárnap. Halmosi, Bene, Puskás és Kocsis góljaival 4–0-ra nyertünk, de Csehszlovákiával ugyanannyi pontunk lett, jöhetett egy szétlövés semleges pályán. A híres Marseille-i meccsen 1969 decemberében 4–1-re kikaptunk és lemaradtunk a világbajnokságról. Ezzel Magyarország – a futballtörténelem során először – elbukott egy vb-selejtezősorozatot, és nem jutott ki a mexikói vb-re.
Négy évvel később a svédek ellen zártuk a csoportkört, egy 3–3-as döntetlennel a Népstadionban. Kozma, Vidáts és Zámbó voltak a gólszerzőink. Hiába végeztünk a csoportunk élén, később volt egy meccsük még a svédeknek, nyertek Máltán, ezzel ők, a magyarok és az osztrákok is nyolc ponttal zártak. A gólkülönbségünk nekünk volt a legrosszabb, miközben a svédek és az osztrákok ebben is ugyanazt a mutatót hozták, így szétlövéssel, végül a svédek jutottak ki, miután 2–1-re nyertek a Gelsenkirchenben rendezett pótvizsgán. A magyar csapat a csoportkörben már 2–0 -ra vezetett idegenben Ausztria ellen, innen lett 2–2, de a svédek ellen is kétszer vezettünk a 3–3-as meccsen. Végül zsinórban két vb-ről maradtunk le.
Az 1978-as selejtezősorozat utolsó meccsén 3–0-ra vertük a görögöket Pusztai, Nyilasi és Fazekas góljaival. Kellett a győzelem az utolsó körben a csoportelsőséghez, majd a Bolívia elleni interkontinentális selejtező vezetett a vb-re, amit 9–2-es összesítéssel hoztunk.
Az 1982-es tornára a Norvégia elleni 4–1-es siker volt az utolsó előtti meccsünk, itt dőlt el, hogy kijutunk a vb-re, az utolsó körben már belefért az angolok elleni idegenbeli 1–0-s vereség.
A máig utolsó, 1986-os vb-szereplés nagyon simán jött össze. Mezey György csapata minden meccsét megnyerte, kivéve az utolsó, tét nélkülit, amit a hollandok nyertek meg a Népstadionban 1–0-ra. Ausztria és Ciprus volt még a csoportunkban.
Az elmúlt 40 évben egyetlen pótselejtező jött össze
Az 1990-es vb-szereplésre lehetett volna esélyünk, ha nincs a Málta elleni két döntetlen a csoportkörben. Így is csak öt pontra maradtunk el az első spanyolok és néggyel a második írek mögött. Az utolsó meccsen 4–0-ra kaptunk ki a spanyoloktól, az északíreket és Máltát tudtuk csak megelőzni.
1993-ban már semmi tétje nem volt az utolsó meccsnek, de azért Détári góljával 1–0-ra vertük Luxemburgot – 1500 néző előtt. A csoportunkat a görögök (!) nyerték az oroszok és Izland előtt, nekünk öt pont jutott és annyi, hogy Luxemburgot megelőztük. Gondoljunk bele, mi lett volna, ha nem zárják ki a csoportunkból a jugoszlávokat.
Az 1998-as vb-selejtezőn jött össze utoljára pótselejtező, méghozzá az utolsó körben egy finnek elleni 1–1-es, idegenbeli meccsen Moilanen öngóljával. Norvégia mögött egy ponttal megelőztük a finneket, jöhetett a pótselejtező és a jugók mészárlása.
A 2002-es vb-re az olaszok elleni 2–2-vel kezdtük a sorozatot, majd egy szintén olaszok elleni 1–0-s vereséggel zártuk. Ennek már nem volt tétje, hiszen az olaszok, a románok és a grúzok is megelőztek minket.
A 2006-os csoportunk utolsó körében Málta 1–1-et játszott Bulgáriával, a svédek 3–1-re verték Izlandot, míg mi gól nélküli döntetlent játszottunk a horvátokkal. A meccsnek a mi szempontunkból nem volt tétje, hiszen 10 pontot vertek ránk a horvátok és a svédek is, és Bulgária is elénk került.
Négy évvel később a dánok otthonában nyertünk 1–0-ra Buzsáky góljával, de az északiak ekkor már kijutók voltak Portugália és Svédország előtt. Nekünk maradt a negyedik hely.
12 évvel ezelőtt egy Andorra elleni 2–0-s siker jelentette a sorozat végét. Nikolics és egy öngól alakította ki a végeredményt, de a románok is nyertek az észtek ellen, így maradtak előttünk. Az utolsó előtti körben volt a hollandok elleni 8–1, végül Hollandia, Románia, Magyarország, Törökország, Észtország, Andorra lett a sorrend. Románia mehetett a pótselejtezőre.
A 2018-as vébére esélyünk sem volt kijutni. Portugália és Svájc is 27 ponttal zárt, nekünk úgy lett 13, hogy Böde góljával az utolsó körben 1–0-ra nyertünk Feröer ellen.
A négy évvel ezelőtti torna is csak álom maradt: Anglia veretlenül, 26 ponttal zárt, mögötte Lengyelország, Albánia, Magyarország, San Marino lett a sorrend. Az albánok oda-vissza vertek minket – ezen múlt minden. Az utolsó körben hiába nyertünk a lengyelek ellen idegenben 2–1-re Schäfer és Gazdag góljaival.
A fentiekből is kiderül, hogy nem egy és nem két alkalommal olyan eredmény született a vb-selejtezők utolsó meccsén, amivel vasárnap, az írek ellen is nagyon elégedettek lennénk. A magyar válogatott 19 utolsó csoportmeccséből vb-selejtezőkön 11-et megnyert és öt döntetlen született, tehát 16 alkalommal olyan eredmény született, ami vasárnap is jó lenne és csak négyszer kaptunk ki, ebből kettő olyan szempontból volt tét nélküli, hogy akkor már biztos volt a kijutás.
