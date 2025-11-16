Az első világbajnokságon még meghívással szerepeltek a csapatok, majd a második tornára, az 1934-es vb-re már selejtezni kellett. Igaz, a vb-selejtező 2025-höz képest nem volt ennyire izgalmakkal teli, hiszen mindössze a bolgárok és az osztrákok voltak velünk egy csoportban. A bolgárok elleni, hazai 4–1-es sikerrel zárult a ”menetelésünk”, a bolgárok visszaléptek, miután nem maradt már esélyük, így az osztrákokkal együtt mi jutottunk ki a vb-re.

A magyar válogatott a legerősebb összeállításában léphet pályára a vb-selejtező 2025-ös zárásán

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Négy évvel később még ennél is könnyebb dolgunk volt, hiszen a görögök elleni 11–1-es győzelem elég volt a kijutáshoz, Zsengellér Gyula egymaga öt gólt szerzett. Az 1950-es vb-selejtezőkön nem indultunk, az 1954-es svájci tornára pedig a lengyelek visszalépése miatt automatikusan kijutott az Aranycsapat.

Vb-selejtező 2025-nél nem nagyon volt izgalmasabb

1957 novemberében egy sima, Norvégia elleni hazai, 5–0-s sikerrel zártuk a selejtezőket, négy meccsünkből hármat megnyertünk és a csoportunkat is. 1961 októberében a hollandok elleni, hazai 3–3-as döntetlennel zártuk a csoportkört. Göröcs, Monostori és Tichy góljaira Van de Linden kétszer és Groot válaszolt. Érdekesség, hogy még lett volna egy holland–keletnémet meccs, de a hollandok nem engedték be az országukba az ellenfelet, miközben a mieink már kijutottak a chilei vb-re.

1965-ben éppen a keletnémetek ellen zártuk a csoportkört, 3–2-re nyertünk Rákosi, Novák és Farkas góljaival a Népstadionban 73 ezer néző előtt. Ezzel a sikerrel dőlt el a kijutásunk az 1966-os, angliai vb-re, hiába nyertek az utolsó meccsen a németek az osztrákok ellen.

Farkas János az 1966-os világbajnokságon

Fotó: STAFF / AFP

1969-ben éppen az írekkel zártuk a selejtezősorozatot, csakúgy, mint vasárnap. Halmosi, Bene, Puskás és Kocsis góljaival 4–0-ra nyertünk, de Csehszlovákiával ugyanannyi pontunk lett, jöhetett egy szétlövés semleges pályán. A híres Marseille-i meccsen 1969 decemberében 4–1-re kikaptunk és lemaradtunk a világbajnokságról. Ezzel Magyarország – a futballtörténelem során először – elbukott egy vb-selejtezősorozatot, és nem jutott ki a mexikói vb-re.