A vb-selejtező első köre hamarosan lezárul, két meccsünk van hátra a csoportkörből, ami után a csoportmásodikok számára jön még a pótselejtező, de arra csak márciusban kerül majd sor, a sorsolásra pedig november második felében. A magyar válogatott – a hőskort leszámítva, amikor egy párharc is elég volt a vb-szerepléshez – rekordidő alatt tudta és tudja le a csoportmeccseket, hiszen szeptember elején rajtolt a csoportkör, november közepén pedig már le is zárul.
A magyar válogatott a vb-selejtező csoportmásodik helyére hajtott
A magyar válogatott Szoboszlai Dominikék vezetésével 40 éves átkot készül megtörni, ugyanis legutóbb 1986-ban szerepelt világbajnokságon a magyar csapat. Akkor Mezey György válogatottja a hollandokat megelőzve, csoportelsőként jutott ki a mexikói tornára, ugyanerre most pótselejtezőn lehet esélyünk. A magyar csapat négyes csoportba került – ezért is a gyors lebonyolítás –, amiért márciusban még Nemzetek Ligája-érintettsége volt, a törökök elleni párharcból aztán nem kerültünk ki jól, de a párharc után elmondta, „Megyünk a vb-re!".
Marco Rossi csapata az F csoportban a portugálokkal, az írekkel és az örményekkel került egy négyesbe – vagyis nehéz, de nem lehetetlen feladatnak tűnt minimum a pótselejtező elérése, a csoportelsőséghez kisebb csoda kellett volna, de ettől sem voltunk annyira távol, ugyanis két nagyon jó meccset játszottunk a világ egyik legjobb csapata, Portugália ellen, de kezdjük az elején.
„Olyan játékosokra van szükség, akik negyven év után vb-n akarnak szerepelni, mert nem lehet más a cél. Úgy néz ki, elkezdtünk fiatalítani, ami nem baj, mindenki volt egyszer fiatal (utalt Tóth Alex és Dárdai Bence debütálására). Két idényt töltöttünk a legjobbak között, pedig az első után sem gondolta senki, hogy bent tudunk maradni. Magasra tettük a lécet, na. A második idény után is azt várták sokan, hogy megyünk vissza az B-be és mégis maradtunk. Azok, akik csak azt várják, hogy a B-ben szerepeljünk, azok most nyilván boldogok, de úgy készüljenek, hogy megyünk vissza az A-ba. Akik meg azt kívánják, hogy ne legyünk a vébén, azok sem lesznek boldogok, mert megyünk a vb-re” – mondta akkor Szoboszlai Dominik.
A kijutásról annyit érdemes tudni, hogy a 48 csapatos vb-re Európából a 12 csoportgyőztes automatikusan kijut a világbajnokságra, a második helyezettek bekerülnek a pótselejtezős mezőnybe, kiegészülve azzal a négy legjobb Nemzetek Ligája-csoportgyőztessel, amely nem végzett továbbjutó helyen a vb-selejtezős csoportjában. Ebben a hangulatban, egy svédek elleni vereség és egy azeriek elleni siker – mindkét meccs felkészülési találkozó volt – után kezdődött a sorozat.
Egy elszalasztott győzelem és egy vállalható vereség
Azzal mindenki tisztában volt, hogy az írek elleni első, idegenbeli meccs nagyon fontos, hiszen ez a két csapat volt az, amely elsődlegesen a második helyért harcolt. Marco Rossi Ötvös Bence, Lukács Dániel, Tóth Barna és Molnár Rajmund személyében négy újoncot is behívott. A dublini meccsen mindenki tudta, mi a tét, így a Dibusz – Bolla, Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Styles, Tóth Alex – Szoboszlai, Sallai – Varga Barnabás tizenegy rögtön rohamozni kezdett. Varga Barnabás és Sallai Roland góljaival a 15. percre már 2-0-ra vezettünk, de nem sikerült megtartani az előnyt. Evan Ferguson a második félidő elején szépített, nem sokkal később pedig Sallai kapott piros lapot fegyelmezetlensége miatt, amivel nehéz helyzetbe hozta a csapatot. A magyar csapat hősiesen védekezett, nem is lehetett más feladat, mint az eredmény tartása, de a 93. percben Manning középre ívelése után Idah négy méterről Dibusz kapujába fejelt 2–2 lett a vége és odaveszett két pont.
Ilyen hangulatban jöhetett a portugálok elleni hazai meccs. Mindössze három nappal később. A meccs előtt és elején mindenki Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo találkozójával volt elfoglalva, de a meccs ennél jóval többet adott. A 21. percben mindenki tapssal és felállással emlékezett Diogo Jotára, aki nyáron tragikus autóbalesetben halt meg. Nem sokkal ezt követően Varga Barnabás fejesével sokkoltuk a portugálokat, de ők nem olyan ijedősek, Bernardo Silva góljával még az első félidőben egyenlítettek. Fordulás után tizenegyest kaptak a portugálok, Varga pedig sárgát reklamálásért és eltiltást. Cristiano Ronaldo belőtte a tizenegyest Tóth Balázs kapujába, de itt sem estünk szét. A 84. percben Varga Barnabás újabb fejessel egyenlített, de talán túl korán – ugyanis Cancelo 18 méterről bevágta a magyar kapuba a labdát a 86. percben. 3–2 oda, de a másik meccsen az örmények tettek egy szívességet és legyőzték az íreket. Az első két kör után Portugália (6 pont), Örményország (3), Magyarország (1), Írország (1) volt a sorrend.
Hoztuk a kötelezőt, majd jött a jutalomjáték
„Kötelező a győzelem” – mondta mindenki, még Marco Rossi szövetségi kapitány is az örmények elleni világbajnoki selejtező előtt. Mindig ezek a meccsek a legnehezebbek, ráadásul
nem volt Varga Barnabás és Sallai Roland sem, így Lukács Dániel került be a támadósorba.
A Puskás Akadémia játékosa nagyon motivált volt, több helyzete is akadt, de az első félidőben nem született gól, pedig Szoboszlainak ziccere is volt. A második félidőben szerencsére nem vártuk meg, amíg mindenki idegessé válik és Lukács Dániel az 56. percben megszerezte a vezetést. A mérkőzés hőse a 63. percben vastaps kíséretében jött le a pályáról, a helyére a Ferencváros támadója, Gruber Zsombor érkezett, aki végül a 94. percben szerzett góljával zárta le a meccset, nyertünk 2–0-ra, és ezzel hatalmas lépést tettünk a csoport második helye felé.
A magyar csapat bátor letámadással kezdte a meccset, Sallai Roland lövését Diogo Costa ütötte szögletre, majd Szalai Attila a szögletből gólt fejelt. A bekapott gól után a portugálok sebességet váltottak, a 14. percben Ronaldo lövését védte Tóth Balázs, de a 22. Ronaldo teljesen üresen érkezett középen és a kapuba lőtt. A túloldalon kezezés miatt maradt el egy tizenegyes, és nem tudtuk döntetlennel kihúzni az első félidőt, CR újra villant. Fordulás után Tóth Balázs bravúrjai is kellettek, majd mindkét oldalon voltak kapufák, de az esélyünk megmaradt a meccs hajrájára. A 91. percben Lukács Dániel a jobb szélen megverte Nuno Tavarest, majd középre centerezte a labdát, ami elment mindenki előtt, a hosszún azonban érkezett Szoboszlai Dominik, aki a kapuba lőtt, óriási sikert ért el a magyar csapat, ugyanis tétmeccsen még soha nem szereztünk pontot Portugáliában, történelmi tett volt a 2–2, és elnapoltuk a portugálok vb-kijutását. Az októberi meccsek után Portugália (10 pont), Magyarország (5), Írország (4), Örményország (3) a sorrend.
Ez vár még Marco Rossi csapatára
Lássuk sorban. A magyar válogatott játékosai november 10-én hétfőn érkeztek meg Telkibe. A csapatnak szűk két napja van, amit felkészüléssel tud tölteni, ha hétfő délutántól szerda délelőttig szabjuk meg a keretet. Szerdán délután a küldöttség elrepül Jerevánba, az örmények elleni csütörtöki mérkőzésre. Ez egy közel 2200 kilométeres, több mint 3 órás repülőutat jelent. Csütörtökön, magyar idő szerint 18 órakor (helyi idő szerint 21 órakor) meccs, aztán irány a repülőtér és újabb majd' 2200 kilométeres repülést követően, valamikor az éjszaka közepén landol a gép Ferihegyen.
Ezt követően jön a pénteki átmozgatás, egy szombati meccs előtti edzés, majd a vasárnapi zárás az írek ellen, ami könnyen lehet, hogy már tét nélküli lesz. A magyar csapat alig több mint két hónap alatt teljesíti tehát a vb-selejtező 2026-os vb-re kiírt csoportmeccseit.
Hogy lehet meg a vb-pótselejtező?
A csoportunkban minden válogatottra két-két meccs vár még. A papírforma szerint az éllovas portugálok minimum 4, de inkább 6 pontot fognak még szerezni az írek és az örmények ellen. Ha Ronaldóék hozzák a kötelezőt, akkor a magyar válogatott akár már egy jereváni győzelemmel bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyet. Ettől függetlenül az utolsó meccs is fontos lesz, hiszen nem mindegy, hogy a jövő márciusi vb-pótselejtezőre melyik kalapból sorsolják, és milyen ellenfeleket kap a magyar válogatott.
A magyar válogatott következő meccsei:
- november 13.: Örményország–Magyarország, 18.00, Jereván
- november 16.: Magyarország–Írország, 15.00, Puskás Aréna
A magyar válogatott eddigi meccsei:
- Írország–Magyarország 2–2
- Magyarország–Portugália 2–3
- Magyarország–Örményország 2–0
- Portugália–Magyarország 2–2
A magyar válogatott kerete:
kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Demjén Patrik (MTK)
védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)
középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
támadók: Bárány Donát (DVSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (DAC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).