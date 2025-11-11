A vb-selejtező első köre hamarosan lezárul, két meccsünk van hátra a csoportkörből, ami után a csoportmásodikok számára jön még a pótselejtező, de arra csak márciusban kerül majd sor, a sorsolásra pedig november második felében. A magyar válogatott – a hőskort leszámítva, amikor egy párharc is elég volt a vb-szerepléshez – rekordidő alatt tudta és tudja le a csoportmeccseket, hiszen szeptember elején rajtolt a csoportkör, november közepén pedig már le is zárul.

A magyar válogatott az örmények ellen tehet hatalmas lépést a vb-selejtező csoportmásodik helyéért, ami pótselejtezőt ér

Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott a vb-selejtező csoportmásodik helyére hajtott

A magyar válogatott Szoboszlai Dominikék vezetésével 40 éves átkot készül megtörni, ugyanis legutóbb 1986-ban szerepelt világbajnokságon a magyar csapat. Akkor Mezey György válogatottja a hollandokat megelőzve, csoportelsőként jutott ki a mexikói tornára, ugyanerre most pótselejtezőn lehet esélyünk. A magyar csapat négyes csoportba került – ezért is a gyors lebonyolítás –, amiért márciusban még Nemzetek Ligája-érintettsége volt, a törökök elleni párharcból aztán nem kerültünk ki jól, de a párharc után elmondta, „Megyünk a vb-re!".

Marco Rossi csapata az F csoportban a portugálokkal, az írekkel és az örményekkel került egy négyesbe – vagyis nehéz, de nem lehetetlen feladatnak tűnt minimum a pótselejtező elérése, a csoportelsőséghez kisebb csoda kellett volna, de ettől sem voltunk annyira távol, ugyanis két nagyon jó meccset játszottunk a világ egyik legjobb csapata, Portugália ellen, de kezdjük az elején.

Az írek ellen kétgólos előny sem volt elég

Fotó: szoboszlaidominik@instagram

„Olyan játékosokra van szükség, akik negyven év után vb-n akarnak szerepelni, mert nem lehet más a cél. Úgy néz ki, elkezdtünk fiatalítani, ami nem baj, mindenki volt egyszer fiatal (utalt Tóth Alex és Dárdai Bence debütálására). Két idényt töltöttünk a legjobbak között, pedig az első után sem gondolta senki, hogy bent tudunk maradni. Magasra tettük a lécet, na. A második idény után is azt várták sokan, hogy megyünk vissza az B-be és mégis maradtunk. Azok, akik csak azt várják, hogy a B-ben szerepeljünk, azok most nyilván boldogok, de úgy készüljenek, hogy megyünk vissza az A-ba. Akik meg azt kívánják, hogy ne legyünk a vébén, azok sem lesznek boldogok, mert megyünk a vb-re” – mondta akkor Szoboszlai Dominik.