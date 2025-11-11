Az elmúlt évtizedben márvány fényességűre koptattuk a „sorsdöntő mérkőzés” kifejezést, de, ha valamikor, akkor most tényleg helye van ennek a két szónak. November 13-án és 16-án ugyanis két vb-selejtezőt vív meg a magyar labdarúgó-válogatott, és, amennyiben sikerrel jár, azaz oda ér a csoportja második helyére, olyan közel kerülhet a világbajnoki részvételhez, amilyenre 1986 óta csak egyetlen, végül rémálommá váló alkalommal volt példa 1997-ben.
Nézzük hát, mi vár Marco Rossi csapatára a következő egy hétben!
Nem lesz pihentető, az már fix
Lássuk sorban. A magyar válogatott játékosai november 10-én hétfőn érkeztek meg Telkibe. A csapatnak szűk két napja van, amit felkészüléssel tud tölteni, ha hétfő délutántól szerda délelőttig szabjuk meg a keretet. Szerdán délután a küldöttség elrepül Jerevánba, az örmények elleni csütörtöki mérkőzésre. Ez egy közel 2200 kilométeres, több mint 3 órás repülőutat jelent.
Csütörtökön, magyar idő szerint 18 órakor (helyi idő szerint 21 órakor) meccs, aztán irány a repülőtér és újabb majd' 2200 kilométeres repülést követően, valamikor az éjszaka közepén landol a gép Ferihegyen.
Mit tudunk az örményekről?
A vb-selejtezőket egy kiadós vereséggel kezdték, majd egy vaskos meglepetéssel folytatták. A portugálok elleni hazai 0-5 után ugyanis teljesen váratlanul 2-1-re megverték az íreket. Ezzel tulajdonképpen óriási szívességet tettek nekünk, hiszen így az örmények ellen 6 ponttal kalkuláló írek rögtön a sorozat elején komoly lépéshátrányba kerültek Szoboszlaiékkal szemben. A keret tíz légiósa közül csak Hrant Leon-Ranos, a Mönchengladbach középpályása játszik topligában. Két ismerős szerepel a keretben: a Fraditól az orosz élvonalbeli Akron Togliattinak kölcsönadott Edgar Szevikjan, és a Puskás Akadémia védője, Georgi Harutjunjan.
Legjobbjuk nélkül jönnek az írek
Péntek délután egy laza edzést vezényelhet Marco Rossi, majd szombaton még kettőt, miközben a kapitány és egy játékos letud egy újabb sajtótájékoztatót. Hogy aztán vasárnap kora délután, 15 órától a telt házas Puskás Arénaban Írország ellen tegye fel a pontot az i-re a csapat.
Az írekkel kapcsolatban a legfontosabb dolog, hogy sérülés miatt kikerült a keretből a csapat talán legjobb, de biztosan legveszélyesebb játékosa, az AS Roma 21 éves csatára, Evan Ferguson, aki betalált a mieink ellen Dublinban.
Szoboszlai csúcsformában érkezik a vb-selejtezőkre
Ami pedig a magyar válogatottat illeti: szinte csak jó híreink vannak. Tóth Balázs sajnálatos sérülése miatt ki kell, hogy hagyja a két fordulót, viszont a hétvégi bajnokin meghúzódó Bárány Donát megérkezett Telkibe. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik ugyan a Manchester City elleni vereséggel búcsúzott Liverpooltól, de a válogatott 10-ese hetek óta bomba formában játszik. Csapattársa, Kerkez Milos kiszorult a kezdőből, de egész biztos, hogy hosszú távon számítanak rá Liverpoolban.
A török bajnokságban focizó kontingensből a hétvégén Sallai Roland, Szalai Attila, Balogh Botond és Mocsi Attila is pályán volt.
Az itthon játszók közül az öt Fradi-játékos (Dibusz, Ötvös, Tóth Alex, Gruber és Varga Barnabás) kapja a legnagyobb terhelést, hiszen nekik az Európa-ligában is helyt kell állniuk, de Robbie Keane egyelőre jól forgatja a csapatot, nincsenek csapágyasra hajtva a válogatott kerettagok.
Külön ki kell emelni Varga Barnabást, aki minden sorozatot figyelembe véve 25 meccsen 22 gólt lőtt az idényben.
Mennyi az elég? 3, 4 vagy 6 pont?
Jöjjön egy kis matek. A 4 csapatos F csoportban minden válogatottra 2-2 meccs vár még. A papírforma szerint az éllovas portugálok minimum 4, de inkább 6 pontot fognak még szerezni az írek és az örmények ellen. Ha Ronaldóék hozzák a kötelezőt, akkor a magyar válogatott akár már egy jereváni győzelemmel bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyet. Ettől függetlenül az utolsó meccs is fontos lesz, hiszen nem mindegy, hogy a jövő márciusi pótselejtezőre melyik kalapból sorsolják, és milyen ellenfeleket kap a magyar válogatott.
- Az F csoport állása 4 forduló után:
1. Portugália 10 pont, 2. Magyarország 5, 3. írország 4, 4. Örményország 3.
A magyar válogatott programja:
- november 13.: Örményország – Magyarország, 18.00, Jereván
- november 16.: Magyarország – Írország, 15.00, Puskás Aréna
A magyar válogatott kerete:
kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)
középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
támadók: Bárány Donát (DVSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (DAC), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).