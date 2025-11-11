Az elmúlt évtizedben márvány fényességűre koptattuk a „sorsdöntő mérkőzés” kifejezést, de, ha valamikor, akkor most tényleg helye van ennek a két szónak. November 13-án és 16-án ugyanis két vb-selejtezőt vív meg a magyar labdarúgó-válogatott, és, amennyiben sikerrel jár, azaz oda ér a csoportja második helyére, olyan közel kerülhet a világbajnoki részvételhez, amilyenre 1986 óta csak egyetlen, végül rémálommá váló alkalommal volt példa 1997-ben.

Szoboszlai Dominik mutatja a vb-selejtezőkön követendő utat

Fotó: Csudai Sándor

Nézzük hát, mi vár Marco Rossi csapatára a következő egy hétben!

Nem lesz pihentető, az már fix

Lássuk sorban. A magyar válogatott játékosai november 10-én hétfőn érkeztek meg Telkibe. A csapatnak szűk két napja van, amit felkészüléssel tud tölteni, ha hétfő délutántól szerda délelőttig szabjuk meg a keretet. Szerdán délután a küldöttség elrepül Jerevánba, az örmények elleni csütörtöki mérkőzésre. Ez egy közel 2200 kilométeres, több mint 3 órás repülőutat jelent.

A Vazgen Szargszjan Nemzeti Stadion Jerevánban

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Csütörtökön, magyar idő szerint 18 órakor (helyi idő szerint 21 órakor) meccs, aztán irány a repülőtér és újabb majd' 2200 kilométeres repülést követően, valamikor az éjszaka közepén landol a gép Ferihegyen.

Mit tudunk az örményekről?

A vb-selejtezőket egy kiadós vereséggel kezdték, majd egy vaskos meglepetéssel folytatták. A portugálok elleni hazai 0-5 után ugyanis teljesen váratlanul 2-1-re megverték az íreket. Ezzel tulajdonképpen óriási szívességet tettek nekünk, hiszen így az örmények ellen 6 ponttal kalkuláló írek rögtön a sorozat elején komoly lépéshátrányba kerültek Szoboszlaiékkal szemben. A keret tíz légiósa közül csak Hrant Leon-Ranos, a Mönchengladbach középpályása játszik topligában. Két ismerős szerepel a keretben: a Fraditól az orosz élvonalbeli Akron Togliattinak kölcsönadott Edgar Szevikjan, és a Puskás Akadémia védője, Georgi Harutjunjan.

Legjobbjuk nélkül jönnek az írek

Péntek délután egy laza edzést vezényelhet Marco Rossi, majd szombaton még kettőt, miközben a kapitány és egy játékos letud egy újabb sajtótájékoztatót. Hogy aztán vasárnap kora délután, 15 órától a telt házas Puskás Arénaban Írország ellen tegye fel a pontot az i-re a csapat.