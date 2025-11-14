Az izlandi edző a meccs után úgy nyilatkozott: most mindenki mosolyoghat és kiélvezheti a sikert, de figyelmeztetett, hogy még csak az „első félidőn” vannak túl a vb-pótselejtezőért zajló küzdelemben. Hozzátette, ez a fontos győzelem nagy lendületet adhat nekik a vasárnapi, sorsdöntő budapesti vb-selejtező előtt.

Magabiztosan várja az írek kapitánya a budapesti vb-selejtezőt

„Hasonló meccs volt, mint Portugáliában, azzal a különbséggel, hogy sokkal jobban kihasználtuk a labdabirtoklással töltött időszakokat. Ezt terveztük Portugáliában is, de ott nem jött össze” – idézték a szakembert az ír sajtóban.

Az írek az utolsó előtti fordulóban Troy Parrott duplájával győzték le a Cristiano Ronaldo kiállítása miatt az 59. perctől emberhátrányban futballozó vendégeket.

Hallgrímsson szerint ez volt Írország legnagyobb hazai győzelme azóta, hogy tíz évvel ezelőtt nyertek az akkor világbajnoki címvédő Németország ellen.

Továbbjutásra készülnek az írek a vb-selejtezőn

„Szereztem már néhány nagy győzelmet pályafutásom során, de ez mindent felülmúlt. Büszke vagyok a játékosok teljesítményére. Ez tökéletes példa volt arra, hogyan kell játszani egy olyan csapat ellen, mint Portugália” – nyilatkozta. Hangsúlyozta: a fegyelem és az összpontosítás, de mindenekelőtt a jó csapatmunka eredményezte a sikert. Nagyon stabilak voltak védekezésben, és szerinte kettőnél több gólt is szerezhettek volna.

Szerettük volna úgy Magyarországra utazni, hogy még van esélyünk, és ez össze is jött. Ilyen teljesítménnyel ott is van esélyünk.

Ha visszagondolunk a szeptemberi, örményországi meccsünkre, akkor mindannyian nagyon magunk alatt voltunk, most pedig újra a kezünkben van a sorsunk” – vélekedett.

Hallgrímsson úgy fogalmazott: kicsi a különbség a hőssé és a bukott emberré válás között, hiszen az örményeknek is volt két nagy lehetőségük csütörtökön a magyarok ellen - az egyik az utolsó percben, amikor Arajik Elojan nem találta el jól a labdát a kapu előtt -, végül mégis kikaptak 1-0-ra.

„Ez a játék lényege.

Magyarország az utolsó percekben gólt szerzett Portugália ellen, mi pedig az utolsó percekben kaptunk gólt. Ez döntő lehet.

De most már jobban hiszünk magunkban, és erre építhetünk. Remélhetőleg ezt tovább tudjuk vinni magunkkal a budapesti meccsre” – szögezte le.