Nigéria büntetőpárbaj után elvesztette a Kongói DK elleni afrikai vb-selejtezőt a marokkói Rabatban, így a válogatott tavasszal részt vehet az interkontinentális pótselejtezőn. A sérülés miatt Victor Osimhent is elvesztő Nigéria már biztosan lemarad a tornáról.

Vasárnap nem csak a magyar válogatott játszott drámai meccset a 2026-os vb-selejtezőn. Afrikában négy nemzet – Nigéria, Gabon, Kamerun és Kongói DK – játszott minitornát Marokkóban. A torna győztese végül a Kongói DK lett, miután büntetőpárbajban legyőzte Nigériát, így márciusban részt vehet az interkontinentális pótselejtezőn. A kongóiak legutóbb 1974-ben szerepeltek a vb-n.

Victor Osimhen a sorsdöntő vb-selejtezőn megsérült
Fotó: PHILL MAGAKOE / AFP
Fotó: PHILL MAGAKOE / AFP

Balhé a vb-selejtező után, fekete mágia történt a büntetőpárbaj után?

Noha a brentfordi Frank Onyeka révén vezetett Nigéria már a harmadik percben – újabb hasonlóság a magyar meccsel kapcsolatban –, de a vendégek az első félidőben egyenlítettek. A hazaiak legnagyobb sztárja, a Galatasarayban idén három Bajnokok Ligája-meccsen hat gólt szerző Victor Osimhen megsérült, a szünet után már nem jött ki a pályára. Nigériának ez hatalmas veszteség volt, sem a második félidőben, sem a hosszabbításban nem találta el a kaput. A büntetőknél a hazaiak az első ketőtt kihagyták, de még így is volt esélyük az első háromból kettőt kihagyó kongóiak ellen. Végül a hatodik körben a nigériai Semi Ajayi hibázott, a kongói Chancel Mbemba viszont nem.

Amikor Mbemba berúgta a mindent eldöntő gólt, akkor a zöld-fehérek kapitánya, Eric Chelle durván összeszólalkozott a kongóiak stábjával. 

Később a szövetségi kapitány elmondta, miért akadt ki ennyire az ellenfélre. 

A büntetők alatt a kongói játékosok vuduztak. 

Sokaknak erről a vudu baba juthat eszébe, amibe tűket szúrnak. De a baba csupán egy vizuális kellék, a valóságban nem szükséges a szertartáshoz. A varázslathoz a papnak csak személyes dolgok kellenek, például egy ruha-, haj- vagy körömdarab – vagy a lentebbi videó alapján egy vizes palack. A legendák szerint a vudu a másikra rontást tesz, ezért fekete mágiának is szokták hívni. Meg kell hagyni, sajátos magyarázat a nigériai szövetségi kapitánytól a mérkőzés elvesztése után...

A MÁR ISMERT AFRIKAI VB-RÉSZTVEVŐK

  • Algéria
  • Dél-Afrika
  • Egyiptom
  • Elefántcsontpart
  • Ghána
  • Marokkó
  • Szenegál
  • Tunézia
  • Zöld-foki-szigetek
