Vasárnap nem csak a magyar válogatott játszott drámai meccset a 2026-os vb-selejtezőn. Afrikában négy nemzet – Nigéria, Gabon, Kamerun és Kongói DK – játszott minitornát Marokkóban. A torna győztese végül a Kongói DK lett, miután büntetőpárbajban legyőzte Nigériát, így márciusban részt vehet az interkontinentális pótselejtezőn. A kongóiak legutóbb 1974-ben szerepeltek a vb-n.

Victor Osimhen a sorsdöntő vb-selejtezőn megsérült

Fotó: PHILL MAGAKOE / AFP

Balhé a vb-selejtező után, fekete mágia történt a büntetőpárbaj után?

Noha a brentfordi Frank Onyeka révén vezetett Nigéria már a harmadik percben – újabb hasonlóság a magyar meccsel kapcsolatban –, de a vendégek az első félidőben egyenlítettek. A hazaiak legnagyobb sztárja, a Galatasarayban idén három Bajnokok Ligája-meccsen hat gólt szerző Victor Osimhen megsérült, a szünet után már nem jött ki a pályára. Nigériának ez hatalmas veszteség volt, sem a második félidőben, sem a hosszabbításban nem találta el a kaput. A büntetőknél a hazaiak az első ketőtt kihagyták, de még így is volt esélyük az első háromból kettőt kihagyó kongóiak ellen. Végül a hatodik körben a nigériai Semi Ajayi hibázott, a kongói Chancel Mbemba viszont nem.

Amikor Mbemba berúgta a mindent eldöntő gólt, akkor a zöld-fehérek kapitánya, Eric Chelle durván összeszólalkozott a kongóiak stábjával.

🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥



Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳



He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.



The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025

Később a szövetségi kapitány elmondta, miért akadt ki ennyire az ellenfélre.

A büntetők alatt a kongói játékosok vuduztak.

Sokaknak erről a vudu baba juthat eszébe, amibe tűket szúrnak. De a baba csupán egy vizuális kellék, a valóságban nem szükséges a szertartáshoz. A varázslathoz a papnak csak személyes dolgok kellenek, például egy ruha-, haj- vagy körömdarab – vagy a lentebbi videó alapján egy vizes palack. A legendák szerint a vudu a másikra rontást tesz, ezért fekete mágiának is szokták hívni. Meg kell hagyni, sajátos magyarázat a nigériai szövetségi kapitánytól a mérkőzés elvesztése után...

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

A MÁR ISMERT AFRIKAI VB-RÉSZTVEVŐK