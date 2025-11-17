Vasárnap nem csak a magyar válogatott játszott drámai meccset a 2026-os vb-selejtezőn. Afrikában négy nemzet – Nigéria, Gabon, Kamerun és Kongói DK – játszott minitornát Marokkóban. A torna győztese végül a Kongói DK lett, miután büntetőpárbajban legyőzte Nigériát, így márciusban részt vehet az interkontinentális pótselejtezőn. A kongóiak legutóbb 1974-ben szerepeltek a vb-n.
Balhé a vb-selejtező után, fekete mágia történt a büntetőpárbaj után?
Noha a brentfordi Frank Onyeka révén vezetett Nigéria már a harmadik percben – újabb hasonlóság a magyar meccsel kapcsolatban –, de a vendégek az első félidőben egyenlítettek. A hazaiak legnagyobb sztárja, a Galatasarayban idén három Bajnokok Ligája-meccsen hat gólt szerző Victor Osimhen megsérült, a szünet után már nem jött ki a pályára. Nigériának ez hatalmas veszteség volt, sem a második félidőben, sem a hosszabbításban nem találta el a kaput. A büntetőknél a hazaiak az első ketőtt kihagyták, de még így is volt esélyük az első háromból kettőt kihagyó kongóiak ellen. Végül a hatodik körben a nigériai Semi Ajayi hibázott, a kongói Chancel Mbemba viszont nem.
Amikor Mbemba berúgta a mindent eldöntő gólt, akkor a zöld-fehérek kapitánya, Eric Chelle durván összeszólalkozott a kongóiak stábjával.
Később a szövetségi kapitány elmondta, miért akadt ki ennyire az ellenfélre.
A büntetők alatt a kongói játékosok vuduztak.
Sokaknak erről a vudu baba juthat eszébe, amibe tűket szúrnak. De a baba csupán egy vizuális kellék, a valóságban nem szükséges a szertartáshoz. A varázslathoz a papnak csak személyes dolgok kellenek, például egy ruha-, haj- vagy körömdarab – vagy a lentebbi videó alapján egy vizes palack. A legendák szerint a vudu a másikra rontást tesz, ezért fekete mágiának is szokták hívni. Meg kell hagyni, sajátos magyarázat a nigériai szövetségi kapitánytól a mérkőzés elvesztése után...
A MÁR ISMERT AFRIKAI VB-RÉSZTVEVŐK
- Algéria
- Dél-Afrika
- Egyiptom
- Elefántcsontpart
- Ghána
- Marokkó
- Szenegál
- Tunézia
- Zöld-foki-szigetek