A labdarúgó-vb-k történtében először jövő nyáron küzdhet 48 csapat a világbajnokságon, ráadásul ugyancsak első ízben rendezi a tornát három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Bár a vb-selejtezők minden földrészen véget értek a héten – így már összesen 42 csapat helye biztos a jövő nyári viadalon – de a kvalifikációs folyamat csak márciusban fejeződik be. Az utolsó hat helyre még huszonkét válogatott verseng az európai és az interkontinentális pótselejtezőkön keresztül.

Minden kontinensen lezárultak a jövő nyári foci-vb selejtezői

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

150 ezer fős kis sziget is kijutott a foci-vb-re

A FIFA létszámbővítésének már most vannak nyertesei és vesztesei, elég csak a történelmi bravúrt elérő, alig több mint 156 ezer lakosú Curacaóra gondolni, amely az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) régióból jutott ki, és minden idők legkisebb népességű országaként vehet majd részt a tornán. Bár családi okok miatt a válogatottat irányító Dick Advocaat kihagyta a Jamaica elleni sorsdöntő meccset, jövőre a holland szakember 79 évesen a vb-k történetének legidősebb szövetségi kapitánya lehet.

Vb-lázban ég Curacao

Fotó: ANGEL BATTA / AFP

A karibi ország mellett szintén jövőre mutatkozhat be a vb-n Jordánia, Üzbegisztán és a Zöld-foki szigetek is, utóbbi a magyar állampolgársággal is rendelkező volt Videoton-védő, Stopira hathatós segítségével biztosította helyét az afrikai zónából. Hozzájuk hasonlóan már kiharcolta részvételi jogát Haiti és Panama is, előbbi 1974, míg utóbbi 2018 után története során másodszor lesz ott a világbajnokságon.

Haitival kapcsolatban egyébként érdekesség, hogy a másfél éve kinevezett Sébastien Migné szövetségi kapitány úgy vezette ki a csapatot a vb-re, hogy még soha nem járt az országban, mivel a 2010-es pusztító földrengés óta a haiti válogatott Curacaón kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit, ami nagyjából 800 kilométerrel arrébb van.

Európában vért kell izzadni, és így is csak a legjobbak juthatnak ki

Nos, a távoli sikerek és meglepetések után kanyarodjunk vissza Európába, ahol kedden játszották le az utolsó világbajnoki selejtezőket, így kiderült, hogy

Anglia, Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia, Ausztria, Belgium, Spanyolország, Svájc és Skócia már biztosan ott lesznek a jövő évi vb-n.

A 12 csoportelső mellé csatlakozik majd még négy ország a pótselejtezőből, így Európa összesen 16 csapattal képviseltetheti magát a világbajnokságon.