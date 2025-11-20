A labdarúgó-vb-k történtében először jövő nyáron küzdhet 48 csapat a világbajnokságon, ráadásul ugyancsak első ízben rendezi a tornát három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Bár a vb-selejtezők minden földrészen véget értek a héten – így már összesen 42 csapat helye biztos a jövő nyári viadalon – de a kvalifikációs folyamat csak márciusban fejeződik be. Az utolsó hat helyre még huszonkét válogatott verseng az európai és az interkontinentális pótselejtezőkön keresztül.
150 ezer fős kis sziget is kijutott a foci-vb-re
A FIFA létszámbővítésének már most vannak nyertesei és vesztesei, elég csak a történelmi bravúrt elérő, alig több mint 156 ezer lakosú Curacaóra gondolni, amely az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) régióból jutott ki, és minden idők legkisebb népességű országaként vehet majd részt a tornán. Bár családi okok miatt a válogatottat irányító Dick Advocaat kihagyta a Jamaica elleni sorsdöntő meccset, jövőre a holland szakember 79 évesen a vb-k történetének legidősebb szövetségi kapitánya lehet.
A karibi ország mellett szintén jövőre mutatkozhat be a vb-n Jordánia, Üzbegisztán és a Zöld-foki szigetek is, utóbbi a magyar állampolgársággal is rendelkező volt Videoton-védő, Stopira hathatós segítségével biztosította helyét az afrikai zónából. Hozzájuk hasonlóan már kiharcolta részvételi jogát Haiti és Panama is, előbbi 1974, míg utóbbi 2018 után története során másodszor lesz ott a világbajnokságon.
Haitival kapcsolatban egyébként érdekesség, hogy a másfél éve kinevezett Sébastien Migné szövetségi kapitány úgy vezette ki a csapatot a vb-re, hogy még soha nem járt az országban, mivel a 2010-es pusztító földrengés óta a haiti válogatott Curacaón kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit, ami nagyjából 800 kilométerrel arrébb van.
Európában vért kell izzadni, és így is csak a legjobbak juthatnak ki
Nos, a távoli sikerek és meglepetések után kanyarodjunk vissza Európába, ahol kedden játszották le az utolsó világbajnoki selejtezőket, így kiderült, hogy
Anglia, Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia, Ausztria, Belgium, Spanyolország, Svájc és Skócia már biztosan ott lesznek a jövő évi vb-n.
A 12 csoportelső mellé csatlakozik majd még négy ország a pótselejtezőből, így Európa összesen 16 csapattal képviseltetheti magát a világbajnokságon.
Az már sajnos korábban eldőlt, hogy Magyarország 40 év után sem lesz ott a foci-vb-n, miután Szoboszlai Dominikék drámai meccsen 3-2-re kikaptak Írországtól a Puskás Arénában.
Viszont elképzelhető, hogy a 2002-ben vb-bronzérmes Törökország, vagy a négyszeres világbajnok Olaszország sem lesz ott a tornán – utóbbival zsinórban harmadszor fordulna elő, így érthető, hogy nagy a pánik a pótselejtező előtt.
Európai pótselejtező kalapbeosztása:
- kalap: Olaszország, Törökország, Ukrajna, Dánia
- kalap: Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Wales
- kalap: Írország, Albánia, Bosznia, Koszovó
- kalap: Észak-Macedónia, Románia, Svédország, Észak-Írország
Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya a norvégoktól elszenvedett 4-1-es vereség előtt kritizálta a világbajnokság selejtezőrendszerét, mivel szerinte igazságtalan, hogy más régiókból több csapat jut ki automatikusan a tornára, miközben Európában minden pontért keményen meg kell küzdeni, a csoportmásodikoknak pedig még így is rájátszásban kell kiharcolniuk a részvételt.
„Az én időmben a legjobb csoportmásodik helyezett egyenesen kijutott a világbajnokságra, de most változtak a szabályok” – mondta Gattuso. „1990-ben és 1994-ben két afrikai válogatott kvalifikált, most kilenc. Nem vitatni akarom a helyességét, de nehézséget jelent, ezt mindannyian tudjuk. Dél-Amerikában a tíz válogatottból hat egyenes ágon jut ki a vb-re, a hetedik pedig az egyik óceániai csapattal játszik pótselejtezőt. Ez már hagy némi keserűséget az emberben. Meg kell változtatni az európai rendszert.”
Gattuso állításaiban vannak pontatlanságok, mivel 1994-ben három afrikai nemzet volt a világbajnokságon. Bolívia pedig – amely hetedik lett Dél-Amerikában – nem biztos, hogy óceániai csapattal, vagyis Új-Kaledóniával játszik majd az interkontinentális pótselejtezőben – de még ha össze is sorsolnák őket, az csak elődöntő lenne, ami után a két legmagasabban jegyzett ország (Irak, Kongói Demokratikus Köztársaság) egyikével is össze kell csapnia a részvételért.
Rossz az európai selejtezős rendszer, vagy csak az olaszoknak savanyú a szőlő?
A FIFA ugyan 32 csapatról 48-ra növelte a világbajnokság mezőnyét, amelyből 16 helyet biztosít az európai országoknak. Ez elsőre soknak tűnhet, de arányaiban nézve jelentős a visszaesés az eddigiekhez képest.
Míg Katarban a résztvevő csapatok 41 százalékát tették ki az Európából érkező válogatottak, addig a 2026-os vb-n már csak a 33 százalékát fogják.
Régebben persze kevesebb volt a részvevő. Míg 1990-ben még csak 32 UEFA-tagállam vett részt a selejtezőkben, addig 1994-ben 39, idén ősszel pedig már 54 európai ország részvételével zajlottak a selejtezők. Értelemszerűen a több csapat több meccsel jár. Egy olyan rendszert, amelyben a csoport első két helyezettje továbbjut, technikailag úgy lehetne kivitelezni, ha mondjuk nyolc darab hat-hét csapatos csoport lenne a selejtezőben. Ám egy hétcsapatos csoportban már 12 meccsnapra lenne szükség, ami problémát jelenthet, mivel az egyébként is zsúfolt mérkőzésnaptárban évente – a vb-t, Eb-t leszámítva – csak 10 nap jut a válogatottaknak. Ehhez ráadásul nemcsak a világbajnoki selejtezők számát kellene növelni, de az UEFA kénytelen lenne eltörölni a Nemzetek Ligáját is.
Ami az olaszokat illeti, kedvező helyzetből, első kalapból várhatták a selejtező sorsolását, ami nem is alakult rosszul a számukra. Az inkább csak balszerencse, hogy éppen az Erling Haaland vezette norvég aranygenerációval kerültek össze, amely játszi könnyedséggel aratott oda-vissza háromgólos győzelmet a négy éve Európa-bajnokságot nyert olasz válogatott ellen.
Sokkal könnyebb a dél-amerikaiaknak?
Dél-Amerikából mindössze tíz ország vett részt a világbajnoki selejtezőben, ebből hat csapat: Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay és Kolumbia automatikusan kijutott. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez hatvan százalékos kijutási arány, szemben az UEFA-val, ahol egyenes ágon csak a nemzetek 29,62 százaléka jutott ki egyenes ágon a vb-re. De itt érdemes a konföderációk erősségeit is megvizsgálni. A FIFA-világranglistán legalacsonyabban jegyzett dél-amerikai ország a 76. helyen álló Bolívia, a másik kilenc közül pedig nyolc ott van a legjobb ötvenben – vagyis arányaiban messze
a CONMEBOL adja a legtöbb csapatot a nemzetközi futball elitmezőnyébe.
A világranglista alapján a világ legjobb 50 csapata között 26 európai van jelenleg – ami valamivel több, mint az 50 százalék. Azonban van 20 olyan nemzet, amely még Bolíviánál is alacsonyabb rangsorolású, – igaz, közülük már csak a pótselejtezős Koszovónak van esélye a vb-részvételre.
Persze, kétségtelen, hogy igazságtalannak tűnhet, hogy míg Európában két vereséggel még a pótselejtezőről is le lehet maradni – lásd magyar válogatott – addig Bolíviának 10 vereséggel még mindig van esélye a világbajnokságra, viszont nem lehet megkerülni, hogy a selejtezőben nyolc mérkőzést vívott olyan csapatokkal, amelyek a világ 20 legerősebb válogatottjai között vannak, ráadásul otthon Brazíliát is legyőzte. A brazilok így hat vereséggel zárták a selejtezősorozatot, mégsem kérdőjelezi meg senki, hogy helyük van-e a világbajnokságon.
Az olasz szövetségi kapitány szavaira reagált az argentinok világbajnok kapusa, Emiliano Martínez, aki szerint a dél-amerikai selejtezők keménysége és kiszámíthatatlansága össze sem hasonlítható az európaival.
Ők mindig tökéletes pályákon játszanak. Fogalmuk sincs, milyen Dél-Amerikában. Olyan nehézségekkel nézünk szembe, amelyek Európában nem léteznek”
– mondta az Aston Villa argentin válogatott kapusa a TyC Sportsnak.
Az tény, hogy Európában a kevesebb mérkőzésszám miatt kevesebb a hibázási lehetőség, de egy olyan topcsapatoknak, mint Olaszország, előzetesen könnyebb dolga volt, ha azt nézzük, hogy papíron gyengébb ellenfelek ellen kellett pályára lépnie. Szintén nem lehet azt állítani, hogy a dél-amerikaiaknak sokkal könnyebb lenne, mivel a legtöbb játékos Európában játszik, így két év alatt kilencszer kell megtenniük többezer kilométeres utat, ráadásul a kontinensen lévő országok közti távolságok miatt is sokkal többet kell utazniuk a 18 selejtező alatt.
Több európai csapat, mégis kevesebb
Afrikából a jövőre debütáló Zöld-foki szigetek mellett Algéria, Egyiptom, Ghána, Elefántcsontpart, Marokkó, Szenegál, Dél-Afrika és Tunézia biztosította helyét a vb-n. Túlzás lenne azt állítani, hogy ezek a nemzetek nem érdemelték volna meg a kvalifikációt, hiszen például a legutóbbi vb-n Marokkó elődöntős volt, a kilenc csapatból pedig hat ott van a világranglista 50 legerősebb válogatottja között. Közülük a legalacsonyabban rangsorolt Ghána, amely a 73. helyen áll.
De mit mutatnak a számok? Bár soha korábban nem szerepelt ennyi európai csapat a világbajnokságon, az elmúlt 35 évet tekintve mégis 54 százalékról mostanra 33 százalékra csökkentek az automatikusan biztosított világbajnoki helyek – miközben az UEFA-tagállamok közel fele (46,30 százalék) ott van a világranglista 50 legjobb csapata között. Arról nem is beszélve, hogy a legutóbbi hét vb elődöntős csapatai között 20 európai volt. Mindezek fényében talán jogosan merül fel a kérdés, hogy igazságos volt-e a FIFA részéről, amikor csak hárommal növelte az európai közvetlen kijutó helyeket a 2026-os világbajnokságra.
Afrika kilenc helyet kapott, miközben a földrészről 53 ország küzd a kvalifikációért. Arányosan nézve az egyenes ági kijutás itt 21,43 százalék. Afrikából mindössze hét ország van ott a top 50-ben, amit ha súlyozva nézünk, az egész kontinens tizennégy százaléka, vagyis ha nem is jelentősen, de Afrika jól járt a bővítéssel.
Az igazságtalanság Ázsiában keresendő
Arányaiban nézve hasonló a helyzet az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) régióban, ahonnan hat nemzet jutott ki egyenes ágon a világbajnokságra – Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezőként. Mellettük Curacao, Haiti és Panama lesz még ott a seregszemlén jövőre, ami összességében 14,29 százalékos részvétel. Bár a 82. Curacao és a 84. Haiti sem fért be a világranglista 50 legjobb csapatába, ráadásul az interkontinentális pótselejtezőn keresztül még a 123. suriname-i válogatottnak is van esélye, de összességében a föderációhoz tartozó 32 tagállamból öt ott van – ami arányosan 15,63 százalék – vagyis nem mondhatjuk, hogy túlzás lenne ennyi helyet biztosítani a CONCACAF-térségnek.
Ázsia viszont egészen érdekes ebből a szempontból. A 46 országból csak négy található a világ élmezőnyében, ami 8,7 százalék. Ennek ellenére a FIFA nyolc közvetlen kijutást érő helyet biztosított az ázsiai csapatoknak – plusz még egyet az interkontinentális pótselejtezőben – vagyis ez az ázsiai föderáció minimum 19 százalékos részvételi arányát jelenti. Ennek tükrében nem olyan nehéz megfejteni, hogy kiknek is kedvezett igazán a FIFA bővítése. Nyilván az üzleti érdekeket szem előtt tartva az lett volna elsősorban a cél, hogy a hatalmas lakosságú országok, mint Kína vagy India kvalifikálják magukat, ám Gianni Infantino elnök legnagyobb bánatára a világ legnépesebb országainak többsége elvérzett a selejtezősorozatban.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság biztos résztvevői:
- Afrika (9): Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki Köztársaság, Dél-afrikai Köztársaság, Elefántcsontpart, Szenegál
- Ázsia (8): Japán, Jordánia, Irán, Koreai Köztársaság, Üzbegisztán, Ausztrália, Katar, Szaúd-Arábia
- Dél-Amerika (6): Argentína, Ecuador, Brazília, Uruguay, Paraguay, Kolumbia
- Európa (12): Anglia, Franciaország, Horvátország, Portugália, Norvégia, Németország, Hollandia, Svájc, Skócia, Spanyolország, Ausztria, Belgium
- Észak- és Közép-Amerika (6): Egyesült Államok (rendezőként), Kanada (rendezőként), Mexikó (rendezőként), Curacao, Haiti, Panama
- Óceánia (1): Új-Zéland
Az interkontinentális és az európai pótselejtezők sorsolását november 20-án, csütörtökön 13 órától tartják Zürichben. A mérkőzésekre majd csak jövő márciusban kerül sor, ekkor alakul ki a világbajnokság teljes mezőnye, mindazonáltal a 48 csapatos vb csoportsorolását már december 5-én megtartják úgy, hogy hat résztvevő ország kiléte még kérdőjeles.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!