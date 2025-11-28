A svéd Victor Edvardsen a németek 24 éves játékosát, Angelo Stillert pécézte ki magának. A tette azért volt gusztustalan, mert a német focistának veleszületett rendellenesség miatt torzult az orra és a felső ajka is. Edvardsen pedig az orrát kezdte mutogatni Stillernek, ami után természetesen kitört a balhé a pályán.

Victor Edvardsen közellenség lett

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Victor Edvardsen tette zaklatás volt Seijder szerint

A dulakodás után Edvardsen és Stiller is sárga lapot kapott – az egyébként szintén svéd játékvezetőtől, Mohammed Al-Hakimtól.

Edvardsen mozdulata nagy felháborodást váltott ki a német Bildnél is, amely „megalázónak” és „ízléstelennek” nevezte a gesztust. A csatárt Wesley Sneijder is keményen bírálta a Ziggo Sport adásában.

„Szerintem ez szomorú. Az ilyen gesztusok nagyon rosszak. Ez egyszerűen zaklatás, borzalmas” – mondta a korábbi világklasszis.

Angelo Stiller, a Stuttgart focistája

Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

„Egy kis extra energiát akartam adni a csapatnak. Elvitt az adrenalin, sok érzelemmel játszom. Még nem kértem bocsánatot, és nem is tudom, fogok-e. Ha újra találkozom vele, talán bocsánatot kérek. De ő is mondott dolgokat, amiket mások nem tudnak. Ő is bocsánatot kérhetne tőlem” – mondta a meccs után Edvardsen.

A hollandok edzője, Melvin Boel nem akarta kommentálni a svéd játékos viselkedését. „Nem tudom, mit láttam. Először Victort fogom megkérdezni. Kíváncsi vagyok, mit mond” – mondta Boel, de ez sem tetszett Sneijdernek.

Victor Edvardsen (Deventer Go Ahead Eagles) is seen mocking nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller (VfB Stuttgart). pic.twitter.com/8BPh9LWUNF — gone rogue (@xtweetsonx) November 28, 2025

„Azt mondja, nem látott semmit, pedig igenis látott. Ne féljen megszólalni! Ez rendkívül frusztrál. Sok olyan gyereket ismerek, akit zaklattak, és gyűlölöm. Mindig közbeléptem, amikor ilyet láttam, már iskolás koromban is. Hogy egy edző ezt szó nélkül hagyja… Szégyellhetnék magukat.”

Pénteken aztán Victor Edvardsen a közösségi médiában üzent – és bocsánatot kért Angelo Stillertől

„Szeretnék bocsánatot kérni a tegnapi viselkedésemért. Olyan dolgok hangzottak el köztünk, amelyeknek nincs helye egy futballpályán. A mérkőzés után elmentem a Stuttgart öltözőjébe, hogy bocsánatot kérjek. A szerepemből fakadóan példaképnek kell lennem – és ennek megfelelően kell viselkednem.”