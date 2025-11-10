A Videoton hétfői közleménye szerint a Boér Gábor vezetőedző mellett Makra Zsolt pályaedző is elhagyja a másodosztályban a 12. helyen álló együttest. A lehetséges utódról nem tett említést a fehérvári egyesület.

Már nem Boér Gábor a Videoton vezetőedzője

Fotó: vidi.hu

Öt hónap után távozott a Videoton edzője

Boér Gábor nehéz helyzetben vette át a nyáron az újjáalakuló csapat irányítását, amelynek 15 tétmérkőzésen ült a kispadján. Az NB I-ből 25 év után kiesett csapat 13 NB II-es találkozón 3 győzelmet, 4 döntetlent és 6 vereséget ért el a 42 éves szakemberrel, míg a MOL Magyar Kupában két győzelmet aratott. A Vidi vezetése azonban az elmúlt hetek eredményeit és mutatott játékát látva úgy ítélte meg, hogy a csapatnak új impulzusokra van szüksége a sikeresebb folytatás érdekében, így megköszönte Boér Gábor eddigi munkáját.

„Szeretném megköszönni a klub vezetésének és a stáb nagy részének a közös munkát, valamint a segítőkész, pozitív hozzáállást. Megtisztelő volt számomra egy ilyen nagy múltú és komoly presztízsű klubban dolgozni. Sajnálom, hogy az a fajta eredményesség, ami a csapatban van, nem tudott kijönni. További sok sikert kívánok a csapatnak, remélem visszatalál oda a klub, ahol a helye van a magyar labdarúgás térképén” – nyilatkozta a klub honlapján Boér Gábor.

A legutóbbi két bajnokiját zsinórban elveszítő Videoton legközelebb a Szentlőrinc együttesét fogadja majd az NB II-ben.